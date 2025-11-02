Рейтинг@Mail.ru
Соболенко обыграла Паолини на старте итогового турнира в Эр-Рияде - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Теннис
 
18:40 02.11.2025 (обновлено: 18:46 02.11.2025)
Соболенко обыграла Паолини на старте итогового турнира в Эр-Рияде
Соболенко обыграла Паолини на старте итогового турнира в Эр-Рияде
Белоруска Арина Соболенко одержала победу над итальянкой Жасмин Паолини в стартовом матче группового этапа итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA)
теннис
спорт
штеффи граф
жасмин паолини
арина соболенко
женская теннисная ассоциация (wta)
спорт, штеффи граф, жасмин паолини, арина соболенко, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Штеффи Граф, Жасмин Паолини, Арина Соболенко, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Соболенко обыграла Паолини на старте итогового турнира в Эр-Рияде

Соболенко одержала победу над Паолини на старте итогового турнира в Эр-Рияде

© Фото : Сайт WTAАрина Соболенко
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Фото : Сайт WTA
Арина Соболенко. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Белоруска Арина Соболенко одержала победу над итальянкой Жасмин Паолини в стартовом матче группового этапа итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), призовой фонд которого составляет 15,5 миллиона долларов.
Во встрече группы Штеффи Граф первая ракетка мира Соболенко обыграла идущую восьмой в мировом рейтинге Паолини со счетом 6:3, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут.
Итоговый турнир WTA с участием восьми теннисисток проходит с 1 по 8 ноября.
