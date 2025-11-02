Рейтинг@Mail.ru
Россия продолжит отстаивать профессиональные права СМИ за рубежом - РИА Новости, 02.11.2025
10:42 02.11.2025
Россия продолжит отстаивать профессиональные права СМИ за рубежом
Россия продолжит отстаивать профессиональные права СМИ за рубежом
Москва продолжит отстаивать профессиональные права российских СМИ за рубежом, а также работать над созданием безопасных условий для их работы во всем мире,... РИА Новости, 02.11.2025
Россия продолжит отстаивать профессиональные права СМИ за рубежом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва продолжит отстаивать профессиональные права российских СМИ за рубежом, а также работать над созданием безопасных условий для их работы во всем мире, сообщает МИД РФ.
"Вновь подтверждаем нашу решимость отстаивать профессиональные права российских СМИ за рубежом, последовательно работать над созданием безопасных условий для их деятельности в любой точке мира, добиваться справедливого возмездия для виновных в преступлениях против отечественных журналистов", - говорится в официальном комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Учреждение этой памятной даты решением 68-й сессии Генассамблеи ООН в 2013 году имело изначальную задачу напомнить мировому сообществу о важности защиты сотрудников СМИ от криминальных и террористических посягательств, а также привлечь внимание к основополагающему принципу неотвратимости наказания за совершенные против них злодеяния.
