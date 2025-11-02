Россия продолжит отстаивать профессиональные права СМИ за рубежом

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва продолжит отстаивать профессиональные права российских СМИ за рубежом, а также работать над созданием безопасных условий для их работы во всем мире, сообщает МИД РФ.
"Вновь подтверждаем нашу решимость отстаивать профессиональные права российских СМИ за рубежом, последовательно работать над созданием безопасных условий для их деятельности в любой точке мира, добиваться справедливого возмездия для виновных в преступлениях против отечественных журналистов", - говорится в официальном комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Учреждение этой памятной даты решением 68-й сессии Генассамблеи ООН в 2013 году имело изначальную задачу напомнить мировому сообществу о важности защиты сотрудников СМИ от криминальных и террористических посягательств, а также привлечь внимание к основополагающему принципу неотвратимости наказания за совершенные против них злодеяния.