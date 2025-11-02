МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Хакеры в США получили доступ к сервисам Пенсильванского университета и разослали университетскому сообществу от имени учреждения оскорбительное письмо с просьбой перестать платить за обучение в учреждении, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на письмо.
"Пенсильванский университет - дерьмовое элитарное учреждение, полное левых дегенератов. У нас ужасные методы обеспечения безопасности, а меритократия для нас - пустой звук. Мы нанимаем на работу и принимаем на учебу идиотов, потому что любим детишек выпускников, своих спонсоров и некомпетентных студентов по квотам. Мы обожаем нарушать федеральные законы... Пожалуйста, перестаньте платить нам деньги", - гласит текст письма.
Авторы письма, в частности, обвинили университет в нарушении закона о запрете использования расы абитуриента в качестве критерия поступления, а также закона о защите конфиденциальности данных об образовании обучающихся.
Представитель университета сообщил телеканалу, что рассылка стала результатом взлома, сотрудники учебного заведения уже расследуют инцидент.
