Рейтинг@Mail.ru
СМИ: хакеры в письме от имени университета в США просили не платить ему - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:37 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/smi-2052466055.html
СМИ: хакеры в письме от имени университета в США просили не платить ему
СМИ: хакеры в письме от имени университета в США просили не платить ему - РИА Новости, 02.11.2025
СМИ: хакеры в письме от имени университета в США просили не платить ему
Хакеры в США получили доступ к сервисам Пенсильванского университета и разослали университетскому сообществу от имени учреждения оскорбительное письмо с... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T06:37:00+03:00
2025-11-02T06:37:00+03:00
общество
сша
пенсильванский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163949_0:336:2762:1890_1920x0_80_0_0_a78d0c6f71f0b656fe30c03a4a5bc7c9.jpg
https://ria.ru/20251016/aeroport-2048528863.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163949_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b3c8549a0f11dfdfc8ef88cb42231046.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сша, пенсильванский университет
Общество, США, Пенсильванский университет
СМИ: хакеры в письме от имени университета в США просили не платить ему

Fox News: хакеры в письме от имени университета в США просили не платить ему

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Хакеры в США получили доступ к сервисам Пенсильванского университета и разослали университетскому сообществу от имени учреждения оскорбительное письмо с просьбой перестать платить за обучение в учреждении, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на письмо.
"Пенсильванский университет - дерьмовое элитарное учреждение, полное левых дегенератов. У нас ужасные методы обеспечения безопасности, а меритократия для нас - пустой звук. Мы нанимаем на работу и принимаем на учебу идиотов, потому что любим детишек выпускников, своих спонсоров и некомпетентных студентов по квотам. Мы обожаем нарушать федеральные законы... Пожалуйста, перестаньте платить нам деньги", - гласит текст письма.
Авторы письма, в частности, обвинили университет в нарушении закона о запрете использования расы абитуриента в качестве критерия поступления, а также закона о защите конфиденциальности данных об образовании обучающихся.
Представитель университета сообщил телеканалу, что рассылка стала результатом взлома, сотрудники учебного заведения уже расследуют инцидент.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
СМИ: хакеры включили пропалестинские аудио в аэропортах США и Канады
16 октября, 07:48
 
ОбществоСШАПенсильванский университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала