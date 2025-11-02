Проверенный рецепт хрустящих огурчиков от Павла Сизова

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Этот рецепт хрустящих огурчиков еще долго будет передаваться из поколения в поколение, уверен автор группы Этот рецепт хрустящих огурчиков еще долго будет передаваться из поколения в поколение, уверен автор группы CHEF.VIBE в "Одноклассниках" Павел Сизов. Дело в нескольких ингредиентах. Обо всем он рассказал РИА Новости.

Технологии приготовления меня научил дедушка. С уверенностью скажу, что по этому рецепту получаются самые вкусные, хрустящие, ароматные маринованные огурцы, которые не уступают ни одному "магазинному" варианту.

С годами я немного адаптировал рецепт под себя, но суть осталась той же — простота, чистота и точность во всем. Когда открываешь банку зимой, на секунду будто возвращаешься в лето: запах укропа, чеснока и пряностей наполняет кухню, а хруст первого огурчика напоминает, зачем вообще стоит тратить время на домашние заготовки.

Ингредиенты (на литровую банку):

Соль — 1 столовая ложка с горкой;

Сахар — 1 столовая ложка с горкой;

Лавровый лист — 1 штука;

Укроп (зонтики) — 1-2 штука;

Черный перец горошком — 7 штука;

Лук (средний) — 1 штука;

Вода — 0,4 ложки;

Уксусная эссенция 60% — 1 чайная ложка.

Приготовление:

1. Огурцы тщательно моем и замачиваем в холодной воде на два-три часа. Это поможет им стать упругими и сохранить хруст.

2. В отдельной эмалированной кастрюле кипятим крышки с резинками около десяти минут под крышкой.

3. В это время подготавливаем банки: тщательно моем, заливаем кипятком, потом аккуратно сливаем воду и ставим банки на чистое полотенце.

4. На дно стерильной банки кладем укроп, лавровый лист, перец, соль, сахар, порезанный лук — все по списку.

5. У огурцов обрезаем кончики и начинаем аккуратно укладывать в банку. Для красивой укладки, если огурчики ровные, первый ряд можно поставить вертикально, а остальные выложить горизонтально.

6. Последний огурец кладем враспор под горловину банки, чтобы при заливке водой овощи не всплывали. Обычно в литровую банку помещается восемь-девять средних огурчиков.

7. Заливаем банку питьевой холодной водой, оставляя примерно один сантиметр до края. Важно: используйте только чистую питьевую воду, не из-под крана.

8. Добавляем одну чайную ложку уксусной эссенции.

9. Ставим банки в кастрюлю с холодной водой, следим, чтобы вода не доходила до крышек. Нагреваем на среднем огне.

10. Пока банки нагреваются, стерилизуем металлический пинцет в кипящей воде. Он понадобится для работы с горячими крышками.

11. Когда вода в кастрюле почти закипит, аккуратно накрываем банки крышками, прижимаем пальцем сверху. Доливаем воду в кастрюлю, чтобы она доходила почти до крышек (но не выше).

12. Увеличиваем огонь и кипятим банки шесть-семь минут.

13. После стерилизации аккуратно достаем банки силиконовыми перчатками или полотенцем, придерживая за горлышко, а не за крышку.

14. Ставим банки на стол или табуретку, где удобно закатывать. Держа крышку, другой рукой закручиваем банку ключом до плотного упора.

15. Переворачиваем банки набок, накрываем плотным полотенцем и оставляем до полного остывания (на ночь).

16. После полного остывания протираем банки, споласкиваем, убираем на хранение в темное прохладное место.

Более подробно:

© предоставлено Павлом Сизовым Малосольные огурцы © предоставлено Павлом Сизовым Малосольные огурцы

