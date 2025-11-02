Рейтинг@Mail.ru
Киевское "Динамо" прервало 42-матчевую беспроигрышную серию - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Футбол
 
21:09 02.11.2025 (обновлено: 21:48 02.11.2025)
Киевское "Динамо" прервало 42-матчевую беспроигрышную серию
Киевское "Динамо" прервало 42-матчевую беспроигрышную серию - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Киевское "Динамо" прервало 42-матчевую беспроигрышную серию
Футболисты "Шахтера" одержали победу над киевским "Динамо" в матче 11-го тура чемпионата Украины. РИА Новости Спорт, 02.11.2025
2025-11-02T21:09:00+03:00
2025-11-02T21:48:00+03:00
футбол
спорт
виталий буяльский
шахтер
чемпионат украины по футболу
Новости
ru-RU
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
спорт, виталий буяльский, шахтер, чемпионат украины по футболу
Футбол, Спорт, Виталий Буяльский, Шахтер, Чемпионат Украины по футболу
Киевское "Динамо" прервало 42-матчевую беспроигрышную серию

Киевское "Динамо" прервало 42-матчевую беспроигрышную серию, уступив "Шахтеру"

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Футболисты "Шахтера" одержали победу над киевским "Динамо" в матче 11-го тура чемпионата Украины.
Встреча во Львове завершилась со счетом 3:1 в пользу "Шахтера". В составе победителей мячи забили Эгиналду (3-я минута) и Невертон (54). У "Динамо" отличился Виталий Буяльский (56), автоголом отметился его партнер по команде Владислав Кабаев (90+4).
У киевского "Динамо" прервалась клубная рекордная беспроигрышная серия, которая длилась в чемпионате страны с мая 2024 года. Тогда киевляне также уступили "Шахтеру". После этого команда из Киева сыграла 42 матча, одержав 27 побед и 15 раз сыграв вничью.
"Шахтер", набрав 24 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. "Динамо" (20) занимает вторую строчку.
Киевское "Динамо" разгромили в Лиге конференций
24 октября, 00:11
 
ФутболСпортВиталий БуяльскийШахтерЧемпионат Украины по футболу
 
