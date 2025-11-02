https://ria.ru/20251102/shahter-2052545272.html
Киевское "Динамо" прервало 42-матчевую беспроигрышную серию
Футболисты "Шахтера" одержали победу над киевским "Динамо" в матче 11-го тура чемпионата Украины. РИА Новости Спорт, 02.11.2025
2025-11-02T21:09:00+03:00
2025-11-02T21:09:00+03:00
2025-11-02T21:48:00+03:00
футбол
спорт
виталий буяльский
шахтер
чемпионат украины по футболу
Киевское "Динамо" прервало 42-матчевую беспроигрышную серию, уступив "Шахтеру"