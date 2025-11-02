Пятеро россиян вышли во второй раунд Кубка мира по шахматам

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пятеро российских гроссмейстеров вышли во второй раунд Кубка мира по шахматам, который проходит в Гоа (Индия).
По итогам вторых партий первого раунда напрямую в следующий круг удалось пробиться Владиславу Артемьеву, Алексею Гребневу, Евгению Наеру, Ивану Землянскому и Арсению Нестерову. Сергею Лобанову предстоит сыграть тай-брейк.
Результаты матчей:
- Владислав Артемьев - Хескиел Ндахангвапо (Намибия) - 2:0;
- Алексей Гребнев - Даниэль Кизон (Филиппины) - 1,5:0,5;
- Евгений Наер - Фи Антенаина Ракотомахаро (Мадагаскар) - 1,5:0,5;
- Иван Землянский - Леван Панцулая (Грузия) - 1,5:0,5;
- Арсений Нестеров - Сапармурат Атабаев (Туркмения) - 1,5:0,5;
- Сергей Лобанов - Кацпер Пёрун (Польша) - 1:1.
Турнир с участием 206 шахматистов и призовым фондом 2 миллиона долларов продлится до 27 ноября. Три лучших участника Кубка мира попадут на турнир претендентов 2026 года.
