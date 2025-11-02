Рейтинг@Mail.ru
Пятеро россиян вышли во второй раунд Кубка мира по шахматам
17:57 02.11.2025 (обновлено: 18:26 02.11.2025)
Пятеро россиян вышли во второй раунд Кубка мира по шахматам
Пятеро россиян вышли во второй раунд Кубка мира по шахматам
Пятеро российских гроссмейстеров вышли во второй раунд Кубка мира по шахматам, который проходит в Гоа (Индия). РИА Новости Спорт, 02.11.2025
2025
Пятеро россиян вышли во второй раунд Кубка мира по шахматам

Пять российских шахматистов вышли во второй раунд Кубка мира

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Шахматные фигуры . Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пятеро российских гроссмейстеров вышли во второй раунд Кубка мира по шахматам, который проходит в Гоа (Индия).
По итогам вторых партий первого раунда напрямую в следующий круг удалось пробиться Владиславу Артемьеву, Алексею Гребневу, Евгению Наеру, Ивану Землянскому и Арсению Нестерову. Сергею Лобанову предстоит сыграть тай-брейк.

Результаты матчей:

  • Владислав Артемьев - Хескиел Ндахангвапо (Намибия) - 2:0;
  • Алексей Гребнев - Даниэль Кизон (Филиппины) - 1,5:0,5;
  • Евгений Наер - Фи Антенаина Ракотомахаро (Мадагаскар) - 1,5:0,5;
  • Иван Землянский - Леван Панцулая (Грузия) - 1,5:0,5;
  • Арсений Нестеров - Сапармурат Атабаев (Туркмения) - 1,5:0,5;
  • Сергей Лобанов - Кацпер Пёрун (Польша) - 1:1.
Турнир с участием 206 шахматистов и призовым фондом 2 миллиона долларов продлится до 27 ноября. Три лучших участника Кубка мира попадут на турнир претендентов 2026 года.
Грищук и 14-летняя шахматистка выиграли чемпионат России по рапиду
16 октября, 22:21
16 октября, 22:21
 
