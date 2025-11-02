Пятеро россиян вышли во второй раунд Кубка мира по шахматам

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пятеро российских гроссмейстеров вышли во второй раунд Кубка мира по шахматам, который проходит в Гоа (Индия).

Турнир с участием 206 шахматистов и призовым фондом 2 миллиона долларов продлится до 27 ноября. Три лучших участника Кубка мира попадут на турнир претендентов 2026 года.