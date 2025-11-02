Рейтинг@Mail.ru
СМИ: мать погибшего при обрушении на вокзале в Сербии начала голодовку
15:23 02.11.2025 (обновлено: 15:30 02.11.2025)
СМИ: мать погибшего при обрушении на вокзале в Сербии начала голодовку
Дияна Хрка, мать погибшего при обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде 1 ноября 2024 года 27-летнего Стефана Хрка
СМИ: мать погибшего при обрушении на вокзале в Сербии начала голодовку

СМИ: мать погибшего при обрушении на вокзале в Нови-Саде объявила голодовку

© Фото : соцсетиДияна Хрка, мать погибшего при обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде 1 ноября 2024 года 27-летнего Стефана Хрка
Дияна Хрка, мать погибшего при обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде 1 ноября 2024 года 27-летнего Стефана Хрка - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Фото : соцсети
Дияна Хрка, мать погибшего при обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде 1 ноября 2024 года 27-летнего Стефана Хрка. Архивное фото
БЕЛГРАД, 2 ноя – РИА Новости. Дияна Хрка, мать погибшего при обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде 1 ноября 2024 года 27-летнего Стефана Хрка, объявила перед Скупщиной (парламентом) Сербии в Белграде о начале голодовки с требованием найти виновных в трагедии и провести досрочные выборы.
По данным МВД Сербии, несогласованная акция студентов и поддерживающих их граждан в городе Нови-Сад собрала в субботу около 39 тысяч участников. Инцидентов не было. В конце массового собрания студенты на Петроварадинской крепости на Дунае развернули транспарант: "Увидимся завтра и каждый второй день, пока не будет правосудия". Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье снова заявил о победе над "цветной революцией" в стране и пообещал описать это в своей книге.
Автомобиль полиции на улице в Сербии - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
В несогласованной акции в Нови-Саде приняли участие 39 тысяч человек
Вчера, 21:19
"Дияна Хрка, мать Стефана Хрка, одной из 16 жертв обрушения навеса, начала голодовку перед зданием Скупщины. В майке с надписью "Мама против машинерии" вместе с собравшимися гражданами она (в 13.52 мск, момент обрушения в 2024 году) провела 16 минут тишины в честь 16 погибших", - передает телеканал N1.
Мать погибшего накануне заявила на митинге в Нови-Саде, что объявит голодовку в воскресенье перед парламентом напротив палаточного лагеря сторонников властей, потому что "должна знать, кто убил моего ребенка, кто убил 16 человек", а также призвала к проведению досрочных парламентских выборов в Сербии.
Протесты студентов и оппозиции начались в 2024 году в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Наиболее крупные акции и столкновения протестующих с полицией произошли 15 марта и 28 июня. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа этого года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
Участники митинга, посвященного годовщине катастрофы на железнодорожной станции в городе Нови-Сад, Сербия - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Аграрии на тракторах возглавили шествие в Нови-Саде
Вчера, 19:51
Высшая прокуратура в Нови-Саде 16 сентября выдвинула дополненное обвинение против 13 человек, включая бывшего министра строительства и инфраструктуры Горана Весича. Обвиняемым вменяется совершение тяжкого преступления против общественной безопасности.
Прокуратура по делам оргпреступности Сербии с участием полиции задержала 1 августа 12 человек по делу об обрушении навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Среди них экс-министр строительства и инфраструктуры Томислав Момирович, сменивший его Горан Весич был в ночь перед задержаниями прооперирован и находится в больнице. С тех пор о его местонахождении официально не сообщалось.
Среди обвиняемых чиновники и представители фирм-подрядчиков, в том числе бывшая помощница экс-министра Весича Анита Димовски и бывший директор госпредприятия "Инфраструктура железных дорог" Небойша Шурлан. Всем подозреваемым вменяется также нанесение ущерба бюджету Сербии в размере 115,5 миллиона долларов при заключении договора о реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде.
Участники акции протеста в центре Белграда, Сербия - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Сербские студенты пообещали продолжить протесты
Вчера, 22:24
 
