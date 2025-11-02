https://ria.ru/20251102/seltik-2052539163.html
"Селтик" вышел в финал Кубка шотландской лиги
Футбольный клуб "Селтик" обыграл в дополнительное время "Рейнджерс" в "Дерби старой фирмы", которое состоялось в рамках полуфинала Кубка шотландской лиги. РИА Новости Спорт, 02.11.2025
