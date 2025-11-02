Рейтинг@Mail.ru
"Селтик" вышел в финал Кубка шотландской лиги
Футбол
 
19:44 02.11.2025 (обновлено: 19:54 02.11.2025)
"Селтик" вышел в финал Кубка шотландской лиги
"Селтик" вышел в финал Кубка шотландской лиги
Футбольный клуб "Селтик" обыграл в дополнительное время "Рейнджерс" в "Дерби старой фирмы", которое состоялось в рамках полуфинала Кубка шотландской лиги. РИА Новости Спорт, 02.11.2025
"Селтик" вышел в финал Кубка шотландской лиги

"Селтик" победил "Рейнджерс" и вышел в финал Кубка шотландской лиги

© пресс-служба клуба "Селтик"Полузащитник "Селтика" Каллум Макгрегор
Полузащитник "Селтика" Каллум Макгрегор. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Футбольный клуб "Селтик" обыграл в дополнительное время "Рейнджерс" в "Дерби старой фирмы", которое состоялось в рамках полуфинала Кубка шотландской лиги.
Встреча прошла в Глазго на домашнем стадионе "Селтика" "Хэмпден Парк" и завершилась со счетом 3:1. У победителей отличились Джонни Кенни (25-я минута), Каллум Макгрегор (93) и Каллум Османд (109). В составе проигравших гол забил Джеймс Таверньер (81, с пенальти). На 38-й минуте красную карточку получил полузащитник гостей Тело Осгор.
Соперником "Селтика" в финале, который пройдет 14 декабря, станет "Сент-Миррен".
Шотландский "Рейнджерс" назначил тренером немца
Футбол
 
