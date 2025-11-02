Рейтинг@Mail.ru
Самонов перешел из "Салавата Юлаева" в ЦСКА - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:18 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/samonov-2052545794.html
Самонов перешел из "Салавата Юлаева" в ЦСКА
Самонов перешел из "Салавата Юлаева" в ЦСКА - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Самонов перешел из "Салавата Юлаева" в ЦСКА
Вратарь Александр Самонов в результате обмена перешел из "Салавата Юлаева" в ЦСКА, сообщается в Telegram-канале уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги... РИА Новости Спорт, 02.11.2025
2025-11-02T21:18:00+03:00
2025-11-02T21:18:00+03:00
хоккей
спорт
россия
пекин
александр самонов
цска
салават юлаев
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925790467_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_6bdfe8a138fcc80d694d72cc6836c0ae.jpg
/20251101/samsonov-2052345546.html
россия
пекин
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925790467_0:0:972:729_1920x0_80_0_0_2b5f07a14fde3f96152cb26fda1f958e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, пекин, александр самонов, цска, салават юлаев, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Россия, Пекин, Александр Самонов, ЦСКА, Салават Юлаев, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Самонов перешел из "Салавата Юлаева" в ЦСКА

Серебряный призер Олимпиады Самонов перешел из "Салавата Юлаева" в ЦСКА

© Фото : Максим БогодвидАлександр Самонов
Александр Самонов - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Фото : Максим Богодвид
Александр Самонов. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Вратарь Александр Самонов в результате обмена перешел из "Салавата Юлаева" в ЦСКА, сообщается в Telegram-канале уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Команда из столицы Башкирии получит денежную компенсацию.
Самонову 30 лет, он представлял "Салават Юлаев" с 2023 года. Также он выступал в КХЛ за подмосковный "Витязь", петербургский СКА, череповецкую "Северсталь". Всего в лиге голкипер сыграл в 254 матчах и одержал 128 побед. В среднем за игру он отразил 92,2% бросков. 21 встречу голкипер провел на ноль. В 2022 году Самонов в составе сборной России стал серебряным призером Олимпийских игр в Пекине.
Илья Самсонов - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Илья Самсонов перешел в "Сочи" после семи сезонов в НХЛ
1 ноября, 15:56
 
ХоккейСпортРоссияПекинАлександр СамоновЦСКАСалават ЮлаевКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала