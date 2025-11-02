Рейтинг@Mail.ru
"Салават Юлаев" — "Локомотив": смотреть онлайн матч КХЛ 2 ноября
Хоккей
 
13:40 02.11.2025
"Салават Юлаев" — "Локомотив": смотреть онлайн матч КХЛ 2 ноября
"Салават Юлаев" — "Локомотив": смотреть онлайн матч КХЛ 2 ноября - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
"Салават Юлаев" — "Локомотив": смотреть онлайн матч КХЛ 2 ноября
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт. РИА Новости Спорт, 02.11.2025
2025-11-02T13:40:00+03:00
2025-11-02T13:40:00+03:00
хоккей
салават юлаев
локомотив (ярославль)
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
2025
Хоккей, Салават Юлаев, Локомотив (Ярославль), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)

"Салават Юлаев" — "Локомотив": смотреть онлайн матч КХЛ 2 ноября

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. "Салават Юлаев" и "Локомотив" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Во сколько начало

Встреча состоится 2 ноября и начнется в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
02 ноября 2025 • начало в 14:30
Завершен
Салават Юлаев
1 : 4
Локомотив
21:27 • Ярослав Цулыгин
(Владислав Ефремов, Artur Faizov)
01:30 • Максим Шалунов
(Максим Березкин, Мартин Гернат)
29:34 • Yegor Surin
(Даниил Мисюль, Максим Шалунов)
44:35 • Мартин Гернат
(Артур Каюмов, Максим Шалунов)
55:40 • Александр Радулов
(Рихард Паник, Александр Елесин)
Хоккей Салават Юлаев Локомотив (Ярославль) КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
