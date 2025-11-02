https://ria.ru/20251102/salavat-yulaev-lok-2052483526.html
"Салават Юлаев" — "Локомотив": смотреть онлайн матч КХЛ 2 ноября
"Салават Юлаев" — "Локомотив": смотреть онлайн матч КХЛ 2 ноября
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт. РИА Новости Спорт, 02.11.2025
хоккей
салават юлаев
локомотив (ярославль)
континентальная хоккейная лига (кхл)
