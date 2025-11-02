Россия может увеличить добычу нефти в декабре без учета плана компенсаций

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия без учета плана по компенсациям сможет увеличить добычу нефти в декабре на 41 тысячу баррелей в сутки, до 9,574 миллиона баррелей в сутки, Саудовская Аравия - тоже на 41 тысячу, до 10,103 миллиона баррелей в сутки, Казахстан - на 7 тысяч, до 1,569 миллиона, а Ирак - на 18 тысяч, до 4,273 миллиона, следует из материалов ОПЕК.