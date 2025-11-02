Рейтинг@Mail.ru
Россия может увеличить добычу нефти в декабре без учета плана компенсаций - РИА Новости, 02.11.2025
19:43 02.11.2025
Россия может увеличить добычу нефти в декабре без учета плана компенсаций
Россия может увеличить добычу нефти в декабре без учета плана компенсаций - РИА Новости, 02.11.2025
Россия может увеличить добычу нефти в декабре без учета плана компенсаций
Россия без учета плана по компенсациям сможет увеличить добычу нефти в декабре на 41 тысячу баррелей в сутки, до 9,574 миллиона баррелей в сутки, Саудовская... РИА Новости, 02.11.2025
экономика
россия
саудовская аравия
казахстан
опек
россия
саудовская аравия
казахстан
экономика, россия, саудовская аравия, казахстан, опек
Экономика, Россия, Саудовская Аравия, Казахстан, ОПЕК
Россия может увеличить добычу нефти в декабре без учета плана компенсаций

РФ увеличит в декабре нефтедобычу до 9,574 млн б/с без учета плана компенсаций

© РИА Новости / Максим Богодвид
Добыча нефти
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия без учета плана по компенсациям сможет увеличить добычу нефти в декабре на 41 тысячу баррелей в сутки, до 9,574 миллиона баррелей в сутки, Саудовская Аравия - тоже на 41 тысячу, до 10,103 миллиона баррелей в сутки, Казахстан - на 7 тысяч, до 1,569 миллиона, а Ирак - на 18 тысяч, до 4,273 миллиона, следует из материалов ОПЕК.
Также из сообщения ОПЕК следует, что Алжир сможет нарастить добычу в декабре на 4 тысячи баррелей в сутки, до 971 тысячи баррелей, Кувейт - на 10 тысяч баррелей, до 2,58 миллиона баррелей, ОАЭ - на 12 тысяч, до 3,411 миллиона, Оман - на 4 тысячи, до 811 тысяч баррелей в сутки.
Однако этот план не учитывает график компенсаций ранее допущенного перепроизводства, согласно которому ежемесячно восемь стран ОПЕК+ должны добывать меньше.
31.10.2025
Трамп отказался исключать Венгрию из санкций против российской нефти
31 октября, 20:59
 
Экономика Россия Саудовская Аравия Казахстан ОПЕК
 
 
