Россия может увеличить добычу нефти в декабре без учета плана компенсаций
Россия может увеличить добычу нефти в декабре без учета плана компенсаций
Россия может увеличить добычу нефти в декабре без учета плана компенсаций
РФ увеличит в декабре нефтедобычу до 9,574 млн б/с без учета плана компенсаций
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия без учета плана по компенсациям сможет увеличить добычу нефти в декабре на 41 тысячу баррелей в сутки, до 9,574 миллиона баррелей в сутки, Саудовская Аравия - тоже на 41 тысячу, до 10,103 миллиона баррелей в сутки, Казахстан - на 7 тысяч, до 1,569 миллиона, а Ирак - на 18 тысяч, до 4,273 миллиона, следует из материалов ОПЕК.
Также из сообщения ОПЕК
следует, что Алжир
сможет нарастить добычу в декабре на 4 тысячи баррелей в сутки, до 971 тысячи баррелей, Кувейт
- на 10 тысяч баррелей, до 2,58 миллиона баррелей, ОАЭ
- на 12 тысяч, до 3,411 миллиона, Оман
- на 4 тысячи, до 811 тысяч баррелей в сутки.
Однако этот план не учитывает график компенсаций ранее допущенного перепроизводства, согласно которому ежемесячно восемь стран ОПЕК+ должны добывать меньше.