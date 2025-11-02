Захарова высказалась об альтернативах олимпийскому движению

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия десятилетиями очень много вкладывала в международное олимпийское движение, но мировой спорт заключается не только в нем, есть другие варианты и возможности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Если мы подразумеваем под мировым спортом исключительно Международный Олимпийский комитет... тогда действительно мы будем жить в парадигме преследования только вот этой цели. А если мы все-таки посмотрим, что мировой спорт – это не только олимпийское движение, оно мощное, мы (Россия - ред.) очень много как страна на протяжении десятилетий вкладывали в него, но это не единственное, на чем сошелся клином белый свет. Есть другие возможности", - сказала она в интервью телеканалу "Матч ТВ", отвечая на вопрос про Россию в мировом спорте.
Захарова отметила, что Россия всегда поддерживала мировое олимпийское движение, а также всегда выступала в качестве продолжателя дела олимпизма, в том числе и идей инициатора организации современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена. Однако в случае, когда олимпийское движение придумывает новые критерии, Россия может сама организовывать другие соревнования, сказала она.
"Но извините, если вы (олимпийское движение - ред.) сошли с ума, если вы предлагаете нам отказаться от нашей сути, если вы готовы придумывать, так сказать, новые критерии, в рамках которых люди должны отказываться от пола, просто от самой своей сути, от идентичности, чуть ли имена не переписывать. Мы подождем, пока вы переболеете. А сами мы организуем другие виды и возможности соревнований", - подчеркнула официальный представитель МИД.
Она обратила внимание, что Россия не говорит о нежелании участвовать в Олимпийских играх, но под давлением и абсолютно аморальными требованиями этого делать не будет.
"Мы будем влиять на эту ситуацию, мы будем доказывать нашу правоту через арбитражи, через международные организации, через публичную сферу, через мобилизацию мирового большинства, через многие другие возможности. Но мы не будем класть на алтарь чьих-то болезненных интересов не только наше достоинство, но вообще нашу суть. И нашу суть не только как граждан России, а как человека разумного", - заключила Захарова.