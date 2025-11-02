Захарова высказалась об альтернативах олимпийскому движению

«

"Но извините, если вы (олимпийское движение - ред.) сошли с ума, если вы предлагаете нам отказаться от нашей сути, если вы готовы придумывать, так сказать, новые критерии, в рамках которых люди должны отказываться от пола, просто от самой своей сути, от идентичности, чуть ли имена не переписывать. Мы подождем, пока вы переболеете. А сами мы организуем другие виды и возможности соревнований", - подчеркнула официальный представитель МИД.