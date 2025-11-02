Рейтинг@Mail.ru
Захарова высказалась об альтернативах олимпийскому движению - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:30 02.11.2025 (обновлено: 18:31 02.11.2025)
https://ria.ru/20251102/rossija-2052533464.html
Захарова высказалась об альтернативах олимпийскому движению
Захарова высказалась об альтернативах олимпийскому движению - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Захарова высказалась об альтернативах олимпийскому движению
Россия десятилетиями очень много вкладывала в международное олимпийское движение, но мировой спорт заключается не только в нем, есть другие варианты и... РИА Новости Спорт, 02.11.2025
2025-11-02T18:30:00+03:00
2025-11-02T18:31:00+03:00
мария захарова
пьер де кубертен
спорт
международный олимпийский комитет (мок)
олимпийские игры
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:135:2832:1728_1920x0_80_0_0_ea2c300fef10b413c3f2786d0b00c82b.jpg
/20250903/zakharova-2039295345.html
/20250622/zakharova-2024627925.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc3333adad8bc5887fd45674953910c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
мария захарова, пьер де кубертен, спорт, международный олимпийский комитет (мок), олимпийские игры, зимние олимпийские игры 2026
Мария Захарова, Пьер де Кубертен, Спорт, Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийские игры, Зимние Олимпийские игры 2026
Захарова высказалась об альтернативах олимпийскому движению

Захарова: мировой спорт заключается не только в олимпийском движении

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия десятилетиями очень много вкладывала в международное олимпийское движение, но мировой спорт заключается не только в нем, есть другие варианты и возможности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Если мы подразумеваем под мировым спортом исключительно Международный Олимпийский комитет... тогда действительно мы будем жить в парадигме преследования только вот этой цели. А если мы все-таки посмотрим, что мировой спорт – это не только олимпийское движение, оно мощное, мы (Россия - ред.) очень много как страна на протяжении десятилетий вкладывали в него, но это не единственное, на чем сошелся клином белый свет. Есть другие возможности", - сказала она в интервью телеканалу "Матч ТВ", отвечая на вопрос про Россию в мировом спорте.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захаров - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Захарова высказалась о политизации спорта и двойных стандартах
3 сентября, 10:09
Захарова отметила, что Россия всегда поддерживала мировое олимпийское движение, а также всегда выступала в качестве продолжателя дела олимпизма, в том числе и идей инициатора организации современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена. Однако в случае, когда олимпийское движение придумывает новые критерии, Россия может сама организовывать другие соревнования, сказала она.
«
"Но извините, если вы (олимпийское движение - ред.) сошли с ума, если вы предлагаете нам отказаться от нашей сути, если вы готовы придумывать, так сказать, новые критерии, в рамках которых люди должны отказываться от пола, просто от самой своей сути, от идентичности, чуть ли имена не переписывать. Мы подождем, пока вы переболеете. А сами мы организуем другие виды и возможности соревнований", - подчеркнула официальный представитель МИД.
Она обратила внимание, что Россия не говорит о нежелании участвовать в Олимпийских играх, но под давлением и абсолютно аморальными требованиями этого делать не будет.
«
"Мы будем влиять на эту ситуацию, мы будем доказывать нашу правоту через арбитражи, через международные организации, через публичную сферу, через мобилизацию мирового большинства, через многие другие возможности. Но мы не будем класть на алтарь чьих-то болезненных интересов не только наше достоинство, но вообще нашу суть. И нашу суть не только как граждан России, а как человека разумного", - заключила Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Захарова: с Бахом мировой спорт деградировал из-за политизации и бюрократии
22 июня, 13:24
 
Мария ЗахароваПьер де КубертенСпортМеждународный олимпийский комитет (МОК)Олимпийские игрыЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    6
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала