ПВО сбила восемь БПЛА над российскими регионами
ПВО сбила восемь БПЛА над российскими регионами
Средства ПВО сбили с 12.00 мск до 15.00 мск восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над двумя регионами России, сообщило Минобороны РИА Новости, 02.11.2025
ПВО сбила восемь БПЛА над российскими регионами
минобороны: над Брянской и Белгородской областями сбили восемь дронов ВСУ