Рейтинг@Mail.ru
Любимова рассказала о планах России и Египта провести обменные Дни культуры - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:22 02.11.2025 (обновлено: 12:23 02.11.2025)
https://ria.ru/20251102/rossija-2052490560.html
Любимова рассказала о планах России и Египта провести обменные Дни культуры
Любимова рассказала о планах России и Египта провести обменные Дни культуры - РИА Новости, 02.11.2025
Любимова рассказала о планах России и Египта провести обменные Дни культуры
Россия и Египет планируют провести обменные Дни культуры, сообщила РИА Новости министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T12:22:00+03:00
2025-11-02T12:23:00+03:00
культура
россия
египет
гиза
ольга любимова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572342521_0:177:3011:1871_1920x0_80_0_0_bc248d27dee58062041f13acb5ec96e1.jpg
https://ria.ru/20251023/egipet-2050137469.html
россия
египет
гиза
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572342521_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_296284c2c2b19217ad7ab98bda0d9778.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, египет, гиза, ольга любимова
Культура, Россия, Египет, Гиза, Ольга Любимова
Любимова рассказала о планах России и Египта провести обменные Дни культуры

Любимова: Россия и Египет планируют провести обменные Дни культуры

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Министр культуры РФ Ольга Любимова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 2 ноя - РИА Новости. Россия и Египет планируют провести обменные Дни культуры, сообщила РИА Новости министр культуры РФ Ольга Любимова.
"В планах – проведение обменных Дней культуры и наращивание нашего сотрудничества в сфере творческого образования", - сказала Любимова, посетившая в субботу церемонию открытия Большого Египетского музея в Гизе.
Министр отметила, что такие планы предполагают обмен студентами, а также профессиональным опытом – в первую очередь, между специалистами из сферы музейного и библиотечного дела.
"Непосредственно в области культурного взаимодействия за последние годы мы реализовали множество совместных проектов – выставок, научных конференций, образовательных программ и многих других мероприятий", - добавила Любимова.
Туристы снимают гробницу царя Тутанхамона в Долине Царей в Луксоре, Египет - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В Египте опровергли слухи об угрозе обрушения гробницы Тутанхамона
23 октября, 17:15
 
КультураРоссияЕгипетГизаОльга Любимова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала