Любимова рассказала о планах России и Египта провести обменные Дни культуры
Любимова рассказала о планах России и Египта провести обменные Дни культуры - РИА Новости, 02.11.2025
Любимова рассказала о планах России и Египта провести обменные Дни культуры
Россия и Египет планируют провести обменные Дни культуры, сообщила РИА Новости министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T12:22:00+03:00
2025-11-02T12:22:00+03:00
2025-11-02T12:23:00+03:00
Любимова рассказала о планах России и Египта провести обменные Дни культуры
Любимова: Россия и Египет планируют провести обменные Дни культуры
КАИР, 2 ноя - РИА Новости. Россия и Египет планируют провести обменные Дни культуры, сообщила РИА Новости министр культуры РФ Ольга Любимова.
"В планах – проведение обменных Дней культуры и наращивание нашего сотрудничества в сфере творческого образования", - сказала Любимова
посетившая в субботу церемонию открытия Большого Египетского музея в Гизе.
Министр отметила, что такие планы предполагают обмен студентами, а также профессиональным опытом – в первую очередь, между специалистами из сферы музейного и библиотечного дела.
"Непосредственно в области культурного взаимодействия за последние годы мы реализовали множество совместных проектов – выставок, научных конференций, образовательных программ и многих других мероприятий", - добавила Любимова.