В Раде заявили о росте госдолга Украины в три раза

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Госдолг Украины с 2022 года увеличился в три раза, на его погашение потребуется 35 лет, сообщили в партии "Европейская солидарность" в Верховной раде.
"Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 сентября составил 8,024 триллиона гривен. Это ровно в три раза больше, чем на начало 2022 года <…> Для полного погашения уже имеющегося государственного долга по действующим соглашениям понадобится 35 лет, а на его обслуживание — проценты по займам — за это время из государственного бюджета будет потрачено еще более 3,8 триллиона гривен", — говорится в Telegram-канале партии.
В следующем году госдолг продолжит увеличиваться, добавили там.
По прогнозу МВФ, Украину ждет резкий рост госдолга: в этом году — до 108,6 процента ВВП, а в следующем — до 110,4 процента.
Кроме того, в 2024-м страна столкнулась с рекордным дефицитом бюджета в 43,9 миллиарда долларов и продолжает рассчитывать на поддержку международных партнеров. При этом глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей полагает, что со временем международная помощь будет уменьшаться, а выделение новых пакетов проходит в западных странах после длительных дискуссий. Владимир Зеленский жаловался, что У Украины нет денег для производства собственных вооружений, а помощь с Запада поступает медленно.
Как заявлял глава Минфина Сергей Марченко, в ближайшие 30 лет Украина возвращать долги не будет.
Страны ЕС боятся, что кредит Киеву увеличит их госдолг, пишет FT
30 сентября, 18:34