Россиянка Приданкина в паре с американкой выиграла турнир в Цзюцзяне
Россиянка Приданкина в паре с американкой выиграла турнир в Цзюцзяне
Российская теннисистка Елена Приданкина в паре с американкой Куинн Глисон выиграла турнир категории WTA 250 в китайском Цзюцзяне, призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 02.11.2025
2025-11-02T10:00:00+03:00
2025-11-02T10:00:00+03:00
2025-11-02T10:05:00+03:00
теннис
женская теннисная ассоциация (wta)
Россиянка Приданкина в паре с американкой выиграла турнир в Цзюцзяне
