Женщина с детьми погибла при пожаре в частном доме в Ленинградской области - РИА Новости, 02.11.2025
13:22 02.11.2025
Женщина с детьми погибла при пожаре в частном доме в Ленинградской области
Женщина и двое детей погибли при пожаре в доме в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.
происшествия
ленинградская область
россия
лужский район
ленинградская область
россия
лужский район
происшествия, ленинградская область, россия, лужский район
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Лужский район
Женщина с детьми погибла при пожаре в частном доме в Ленинградской области

В СНТ "Строитель" при пожаре погибла женщина и двое детей 5 и 12 лет

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 02.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Женщина и двое детей погибли при пожаре в доме в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.
"По данным следствия, 2 ноября 2025 года после ликвидации пожара в доме в СНТ "Строитель" Мшинского садоводческого массива Лужского района Ленинградской области обнаружены тела 45-летней женщины и двух детей 5 и 12 лет со следами термического воздействия", - говорится в сообщении.
Как сообщает ведомство, предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при топке печи или аварийная работа электропроводки.
Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
Следственными органами назначены судебно-медицинские, пожаротехническая экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ликвидация возгорания в жилом многоэтажном доме в Сочи. 31 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
В Сочи трое детей и женщина пострадали при пожаре
31 октября, 16:43
 
