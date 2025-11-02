Женщина с детьми погибла при пожаре в частном доме в Ленинградской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Женщина и двое детей погибли при пожаре в доме в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.

"По данным следствия, 2 ноября 2025 года после ликвидации пожара в доме в СНТ "Строитель" Мшинского садоводческого массива Лужского района Ленинградской области обнаружены тела 45-летней женщины и двух детей 5 и 12 лет со следами термического воздействия", - говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при топке печи или аварийная работа электропроводки.

Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".