"Локомотив" спустил пары и не будет бороться за золото, уверен Пономарев

"Игра с "Зенитом" показала, что "Локомотив" очень здорово спустил пары и, видимо, покатится еще дальше вниз в турнирной таблице. (Алексей) Батраков сникнет, он один не пропашет весь сезон. У него бывают хорошие моменты, но если его плотненько прихватить, то команды вообще не будет. И есть еще неплохой парень (Дмитрий) Баринов. Вот и все. Итоговое место "Локомотива" в таблице - пятое или шестое. Но не выше", - сказал Пономарев.