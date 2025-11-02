Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" спустил пары и не будет бороться за золото, уверен Пономарев - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:21 02.11.2025 (обновлено: 17:24 02.11.2025)
https://ria.ru/20251102/ponomarev-2052527869.html
"Локомотив" спустил пары и не будет бороться за золото, уверен Пономарев
"Локомотив" спустил пары и не будет бороться за золото, уверен Пономарев - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
"Локомотив" спустил пары и не будет бороться за золото, уверен Пономарев
Московский "Локомотив" постепенно сбавляет ход и вряд ли будет претендовать на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) после поражения от петербургского... РИА Новости Спорт, 02.11.2025
2025-11-02T17:21:00+03:00
2025-11-02T17:24:00+03:00
футбол
спорт
владимир пономарев
локомотив (москва)
российская премьер-лига (рпл)
зенит
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879980781_0:423:2700:1942_1920x0_80_0_0_c18ac1e7aba6c9b368c249459aa449f1.jpg
/20251102/inter-2052521561.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879980781_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_96d9d9d38a9859eb35b2acda858564b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, владимир пономарев, локомотив (москва), российская премьер-лига (рпл), зенит
Футбол, Спорт, Владимир Пономарев, Локомотив (Москва), Российская премьер-лига (РПЛ), Зенит
"Локомотив" спустил пары и не будет бороться за золото, уверен Пономарев

Пономарев: "Локомотив" здорово спустил пары и не будет бороться за золото РПЛ

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВладимир Пономарев
Владимир Пономарев - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Владимир Пономарев. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Московский "Локомотив" постепенно сбавляет ход и вряд ли будет претендовать на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) после поражения от петербургского "Зенита", заявил РИА Новости бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев.
"Локомотив" в субботу уступил в гостях "Зениту" со счетом 0:2 в матче 14-го тура чемпионата России. Ранее лидировавшая в турнире команда Михаила Галактионова имеет на своем счету 27 очков и опустилась на четвертое место в таблице.
«
"Игра с "Зенитом" показала, что "Локомотив" очень здорово спустил пары и, видимо, покатится еще дальше вниз в турнирной таблице. (Алексей) Батраков сникнет, он один не пропашет весь сезон. У него бывают хорошие моменты, но если его плотненько прихватить, то команды вообще не будет. И есть еще неплохой парень (Дмитрий) Баринов. Вот и все. Итоговое место "Локомотива" в таблице - пятое или шестое. Но не выше", - сказал Пономарев.
"Я думаю, что "Локомотив" быстро выйдет из гонки за победу в чемпионате страны. В ней останутся "Краснодар", ЦСКА и "Зенит", эти команды и разыграют первое место. А все остальные отвалятся: и "Локомотив", и "Спартак", и "Балтика" (пятое место, 24 очка - ред.). Да, "Локомотив" еще будет трепыхаться, но уже не станет реальным конкурентом", - добавил собеседник агентства.
Футболисты Интера - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
"Интер" обыграл "Верону" в матче чемпионата Италии
2 ноября, 16:35
 
ФутболСпортВладимир ПономаревЛокомотив (Москва)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Зенит
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    6
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала