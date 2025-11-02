https://ria.ru/20251102/ponomarev-2052527869.html
"Локомотив" спустил пары и не будет бороться за золото, уверен Пономарев
Московский "Локомотив" постепенно сбавляет ход и вряд ли будет претендовать на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) после поражения от петербургского... РИА Новости Спорт, 02.11.2025
2025-11-02T17:21:00+03:00
2025-11-02T17:21:00+03:00
2025-11-02T17:24:00+03:00
футбол
спорт
владимир пономарев
локомотив (москва)
российская премьер-лига (рпл)
зенит
Новости
ru-RU
Футбол, Спорт, Владимир Пономарев, Локомотив (Москва), Российская премьер-лига (РПЛ), Зенит
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Московский "Локомотив" постепенно сбавляет ход и вряд ли будет претендовать на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) после поражения от петербургского "Зенита", заявил РИА Новости бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев.
"Локомотив" в субботу уступил в гостях "Зениту" со счетом 0:2 в матче 14-го тура чемпионата России
. Ранее лидировавшая в турнире команда Михаила Галактионова
имеет на своем счету 27 очков и опустилась на четвертое место в таблице.
«
"Игра с "Зенитом" показала, что "Локомотив" очень здорово спустил пары и, видимо, покатится еще дальше вниз в турнирной таблице. (Алексей) Батраков сникнет, он один не пропашет весь сезон. У него бывают хорошие моменты, но если его плотненько прихватить, то команды вообще не будет. И есть еще неплохой парень (Дмитрий) Баринов. Вот и все. Итоговое место "Локомотива" в таблице - пятое или шестое. Но не выше", - сказал Пономарев.
"Я думаю, что "Локомотив" быстро выйдет из гонки за победу в чемпионате страны. В ней останутся "Краснодар", ЦСКА и "Зенит", эти команды и разыграют первое место. А все остальные отвалятся: и "Локомотив", и "Спартак", и "Балтика" (пятое место, 24 очка - ред.). Да, "Локомотив" еще будет трепыхаться, но уже не станет реальным конкурентом", - добавил собеседник агентства.