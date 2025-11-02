Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, преимущественно без осадков и до плюс 10 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.