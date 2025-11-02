https://ria.ru/20251102/pogoda-2052477618.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, преимущественно без осадков и до плюс 10 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий...
2025-11-02T09:36:00+03:00
2025-11-02T09:36:00+03:00
2025-11-02T09:36:00+03:00
евгений тишковец
москва
общество
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачно с прояснениями, без осадков и до +10 ожидаются в Москве в воскресенье