Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:36 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/pogoda-2052477618.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 02.11.2025
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, преимущественно без осадков и до плюс 10 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T09:36:00+03:00
2025-11-02T09:36:00+03:00
евгений тишковец
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048866815_0:311:3088:2048_1920x0_80_0_0_1190bb8dcbc57db30fff2ca6935d3b73.jpg
https://ria.ru/20251102/moskva-2052461932.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048866815_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_4772e533825e66fe29c0cdab020a1c49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евгений тишковец, москва, общество
Евгений Тишковец, Москва, Общество
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачно с прояснениями, без осадков и до +10 ожидаются в Москве в воскресенье

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПрохожие на Пушкинской набережной в Москве
Прохожие на Пушкинской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Прохожие на Пушкинской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, преимущественно без осадков и до плюс 10 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится гребнем антициклона. В Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер южный два-семь метров в секунду. Температура воздуха плюс 7 - плюс 10", - сказал Тишковец.
Синоптик добавил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 миллиметров ртутного столба.
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в начале ноября
04:55
 
Евгений ТишковецМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала