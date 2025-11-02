Новость о пропаже Свечникова вызвала шок у его учеников, заявила его мать

СТАМБУЛ, 2 ноя - РИА Новости. Новость о пропаже в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова вызвала шок у его учеников, сообщила РИА Новости его мать Галина.

"Николай занимается тренерством, у него много детей-воспитанников. Они очень сильно отреагировали, естественно, эта новость (о пропаже - ред.) была для них просто шокирующей", - рассказала Галина.

Стамбуле. Жандармерия продолжает искать следы пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова, активные поиски спортсмена в Босфоре прекращены, сообщили РИА Новости 31 октября в генеральном консульстве РФ

Мать Свечникова ранее объявила, что готова вручить награду в размере 500 тысяч лир (около 955 тысяч рублей) тому, кто предоставит новую информацию о судьбе сына.

Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак. Мать и брат пловца прибыли на этой неделе в Стамбул и провели ряд встреч, чтобы выяснить, на каком этапе сейчас поисковая операция.

Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.