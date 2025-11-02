Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Несколько мощных взрывов прогремели в Павлограде в Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Павлограде прозвучали мощные взрывы, поднимается дым, который виден со всех уголков города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Николаевской и Харьковской областях звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
