Овчинский: в Москве провели 950 выездов для мониторинга стройконтроля
Овчинский: в Москве провели 950 выездов для мониторинга стройконтроля
В Москве в январе-октябре 2025 года проведено 950 выездов на 446 возводящихся за счет городского бюджета объектов для проверки организации строительного... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T10:08:00+03:00
2025-11-02T10:08:00+03:00
2025-11-02T10:08:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919258198_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eec0a3b43fbab650627d088e7ec18f9a.jpg
москва
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. В Москве в январе-октябре 2025 года проведено 950 выездов на 446 возводящихся за счет городского бюджета объектов для проверки организации строительного контроля, выявлено более 3 тысяч замечаний, большинство из них уже устранены, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"При мониторинге оценивается исполнение заказчиком возложенных на него функций строительного контроля на соответствие нормативам и стандартам качества. Все результаты заносятся в чек-листы и интегрируются в систему управления инженерными данными СУИД (EXON), что обеспечивает единый учет на всех стадиях строительства", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Мониторингом московских строек занимается подведомственное департаменту градполитики АНО "Строймониторинг". В ходе выездных проверок специалисты, в частности, оценивают правильность техдокументации, соблюдение последовательности техпроцессов, выборочно оценивают качество работ, в том числе соответствие проекту используемых стройматериалов, указывается в сообщении.