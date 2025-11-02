"Оренбург" обыграл "Сочи" в матче РПЛ

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. "Оренбург" обыграл "Сочи" в домашнем матче 14-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Эмирджан Гюрлюк (9-я минута) и Хорди Томпсон (62). У "Сочи" отличился Франсуа Камано (40), а полузащитник черноморского клуба Михаил Игнатов отправил мяч в свои ворота (37).
02 ноября 2025 • начало в 12:00
Завершен
09’ • Эмирджан Гюрлюк
37’ • Михаил Игнатов (А)
62’ • Хорди Томпсон
40’ • Франсуа Камано
На 50-й минуте главный арбитр матча Евгений Буланов из-за офсайда отменил гол форварда "Оренбурга" Гедеона Гузины после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR).
"Оренбург" прервал восьмиматчевую безвыигрышную серию (5 поражений, 3 ничьи) в национальном первенстве и одержал вторую победу в сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Клуб впервые выиграл под руководством Ильдара Ахметзянова, возглавившего команду 10 октября. "Оренбург", набрав 11 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице. "Сочи" с 8 баллами располагается на 15-й строчке.
В следующем туре "Оренбург" сыграет с московским "Локомотивом" на выезде 9 ноября. Днем раньше "Сочи" примет "Ростов".