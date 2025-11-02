Рейтинг@Mail.ru
Молдавская оппозиция обвинила власти в милитаризации страны - РИА Новости, 02.11.2025
12:51 02.11.2025 (обновлено: 12:52 02.11.2025)
Молдавская оппозиция обвинила власти в милитаризации страны
молдавия, европа, сша, василий боля, майя санду, нато, в мире
Молдавия, Европа, США, Василий Боля, Майя Санду, НАТО, В мире
Молдавская оппозиция обвинила власти в милитаризации страны

Политик Боля: Кишинев по указке ЕС занимается милитаризацией страны

КИШИНЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии с подачи Евросоюза сосредоточены на милитаризации, а не на развитии страны, считает экс-депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля.
"ПДС представила новую военную стратегию на 2025–2035 годы. Партия ПДС, помимо коррупции, играет с огнём. И не сама, а по указке хозяев из Европейского союза, у которых свои интересы. Для них это игра, а для Молдавии — жизнь людей, поставленная под угрозу. Эта власть не защищает страну — она подставляет её. Не оберегает граждан — а использует их как щит для своих грязных сделок", - написал Боля в своем Telegram-канале.
По его словам, Молдавия и сейчас не будет получать военную технику последнего поколения, вместо этого Европа очистит свои ангары - республика платит, пока другие "избавляются от своего металлолома".
"У Молдавии нет ресурсов, нет военной промышленности, нет средств вести войны. И всё же ПДС твердит, что нужно готовиться "против России". Зачем самим загонять себя в конфликт? Зачем провоцировать страну, вместо того чтобы сосредоточиться на мире и развитии?" - отметил экс-депутат.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
МолдавияЕвропаСШАВасилий БоляМайя СандуНАТОВ мире
 
 
