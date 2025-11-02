КИШИНЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии с подачи Евросоюза сосредоточены на милитаризации, а не на развитии страны, считает экс-депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля.

"У Молдавии нет ресурсов, нет военной промышленности, нет средств вести войны. И всё же ПДС твердит, что нужно готовиться "против России". Зачем самим загонять себя в конфликт? Зачем провоцировать страну, вместо того чтобы сосредоточиться на мире и развитии?" - отметил экс-депутат.