Беспилотная опасность объявлена на всей территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
В Воронежской области объявили бесполетную опасность

Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области

Беспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
Беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на всей территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", - написал он в Telegram-канале.
Украинский военнослужащий управляет FPV-дроном - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В Ростове после атаки БПЛА выбило стекла в детском саду
