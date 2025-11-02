https://ria.ru/20251102/opasnost-2052549528.html
В Воронежской области объявили бесполетную опасность
Беспилотная опасность объявлена на всей территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 02.11.2025
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
воронежская область
В Воронежской области объявили бесполетную опасность
Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области