В трех аэропортах ввели временные ограничения на полеты
В трех аэропортах ввели временные ограничения на полеты
В трех аэропортах ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани, Оренбурга и Ульяновска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 02.11.2025
В трех аэропортах ввели временные ограничения на полеты
В аэропортах Казани, Оренбурга и Ульяновска ввели ограничения на полеты