СМИ: в Одессе прошла проверка в клубе, где местные подпевали русским песням

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Украинская полиция нагрянула с проверкой в клуб в Одессе, где, предположительно, играла российская музыка, а местные жители "массово подпевали" на русском, сообщило украинское издание "Страна.ua".

"В одесский ночной клуб "Палладиум" прислали полицию из-за русских песен.... Видно, что собравшиеся одесситы массово подпевают", - написало издание в своем Telegram-канале.

К сообщению прикреплено видео с песней, слова которой трудно различить, а также фотографии, на которых видны полицейские в клубе.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер прокомментировал инцидент в своем Telegram-канале.