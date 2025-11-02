https://ria.ru/20251102/odessa-2052450876.html
СМИ: в Одессе прошла проверка в клубе, где местные подпевали русским песням
СМИ: в Одессе прошла проверка в клубе, где местные подпевали русским песням - РИА Новости, 02.11.2025
СМИ: в Одессе прошла проверка в клубе, где местные подпевали русским песням
Украинская полиция нагрянула с проверкой в клуб в Одессе, где, предположительно, играла российская музыка, а местные жители "массово подпевали" на русском,... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T01:10:00+03:00
2025-11-02T01:10:00+03:00
2025-11-02T01:10:00+03:00
в мире
одесса
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005006929_0:0:1288:726_1920x0_80_0_0_c4e58ed0b4bd1fd3b80d9610750c1e95.jpg
https://ria.ru/20251101/ukraina-2052381999.html
https://ria.ru/20251031/mer-2052195668.html
одесса
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005006929_120:0:1288:876_1920x0_80_0_0_aa67a21e307479e65ddd50b5be611f72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, страна.ua
В мире, Одесса, Страна.ua
СМИ: в Одессе прошла проверка в клубе, где местные подпевали русским песням
Полиция нагрянула в клуб в Одессе, где местные подпевали русским песням
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Украинская полиция нагрянула с проверкой в клуб в Одессе, где, предположительно, играла российская музыка, а местные жители "массово подпевали" на русском, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В одесский ночной клуб "Палладиум" прислали полицию из-за русских песен.... Видно, что собравшиеся одесситы массово подпевают", - написало издание в своем Telegram-канале.
К сообщению прикреплено видео с песней, слова которой трудно различить, а также фотографии, на которых видны полицейские в клубе.
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер прокомментировал инцидент в своем Telegram-канале.
"Дал поручение соответствующим департаментам ОВА (областной военной администрации - ред.) разобраться в ситуации и дать правовую оценку действиям заведения", - говорится в публикации в Telegram-канале Кипера.