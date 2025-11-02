Рейтинг@Mail.ru
02.11.2025
01:10 02.11.2025
СМИ: в Одессе прошла проверка в клубе, где местные подпевали русским песням
СМИ: в Одессе прошла проверка в клубе, где местные подпевали русским песням
СМИ: в Одессе прошла проверка в клубе, где местные подпевали русским песням

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Украинская полиция нагрянула с проверкой в клуб в Одессе, где, предположительно, играла российская музыка, а местные жители "массово подпевали" на русском, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В одесский ночной клуб "Палладиум" прислали полицию из-за русских песен.... Видно, что собравшиеся одесситы массово подпевают", - написало издание в своем Telegram-канале.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
В Раде заявили о борьбе против Зеленского после инцидента в Одессе
Вчера, 17:31
К сообщению прикреплено видео с песней, слова которой трудно различить, а также фотографии, на которых видны полицейские в клубе.
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер прокомментировал инцидент в своем Telegram-канале.
"Дал поручение соответствующим департаментам ОВА (областной военной администрации - ред.) разобраться в ситуации и дать правовую оценку действиям заведения", - говорится в публикации в Telegram-канале Кипера.
Геннадий Труханов - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Суд на Украине отправил экс-мэра Одессы под круглосуточный домашний арест
31 октября, 19:33
 
В миреОдессаСтрана.ua
 
 
