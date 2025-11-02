Рейтинг@Mail.ru
Обама заявил, что при Трампе дела в США ухудшаются - РИА Новости, 02.11.2025
00:21 02.11.2025 (обновлено: 06:21 02.11.2025)
Обама заявил, что при Трампе дела в США ухудшаются
Обама заявил, что при Трампе дела в США ухудшаются
Бывший президент США Барак Обама заявил, что при нынешней администрации Дональда Трампа дела в стране ухудшаются, обычные люди беднеют, богатеет окружение...
в мире, сша, нью-джерси, дональд трамп, барак обама
В мире, США, Нью-Джерси, Дональд Трамп, Барак Обама
Обама заявил, что при Трампе дела в США ухудшаются

Обама: пока Трамп публикует мемы, дела в США ухудшаются

ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама заявил, что при нынешней администрации Дональда Трампа дела в стране ухудшаются, обычные люди беднеют, богатеет окружение американского лидера, а он публикует мемы, чтобы отвлечь народ от проблем.
"Вся чушь, которую мы видим в новостях ежедневно, высказывания за гранью, теории заговора, странные видео президента США в короне, который с истребителя сбрасывает какашки на протестующих. Все это нужно, чтобы отвлечь вас от того, что ваша ситуация не улучшилась", — заявил Обама, выступая в штате Нью-Джерси в поддержку демократического кандидата в губернаторы.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Трамп может стать первым президентом, посетившим слушания в Верховном суде
Вчера, 22:04
По мнению экс-президента, в США теперь "каждый день — будто Хэллоуин".
"Но есть только розыгрыши без конфет. Не то что мы не предвидели это. Но я признаю, это хуже, чем я ожидал. Я предупреждал, можете проиграть запись. Он (Трамп. — ПРим. Ред.) и сам вас тоже предупреждал", — заявил бывший президент.
По его словам, люди голосовали за Трампа, потому что были расстроены из-за проблем в экономике, а стало только хуже.
"Лучше ли работает экономика для вас? Потому что для Трампа и его семьи — точно лучше", — заявил Обама.
Обама обвинил Трампа в использовании минюста против политических оппонентов и размещении военных в городах ради борьбы с несуществующей угрозой, а также предупредил о том, что здравоохранение в США подорожает в два или три раза.
Трамп на фоне массовых уличных акций в американских городах под лозунгом No Kings 19 октября опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом провокационное видео, на нем он в образе короля обливает протестующих грязью с истребителя.
Официальная резиденция президента США - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
В США заблокировали указ Трампа о подтверждении гражданства избирателей
Вчера, 15:49
 
