Обама заявил, что при Трампе дела в США ухудшаются

ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама заявил, что при нынешней администрации Дональда Трампа дела в стране ухудшаются, обычные люди беднеют, богатеет окружение американского лидера, а он публикует мемы, чтобы отвлечь народ от проблем.

"Вся чушь, которую мы видим в новостях ежедневно, высказывания за гранью, теории заговора, странные видео президента США в короне, который с истребителя сбрасывает какашки на протестующих. Все это нужно, чтобы отвлечь вас от того, что ваша ситуация не улучшилась", — заявил Обама , выступая в штате Нью-Джерси в поддержку демократического кандидата в губернаторы.

По мнению экс-президента, в США теперь "каждый день — будто Хэллоуин".

"Но есть только розыгрыши без конфет. Не то что мы не предвидели это. Но я признаю, это хуже, чем я ожидал. Я предупреждал, можете проиграть запись. Он ( Трамп . — ПРим. Ред.) и сам вас тоже предупреждал", — заявил бывший президент.

По его словам, люди голосовали за Трампа, потому что были расстроены из-за проблем в экономике, а стало только хуже.

"Лучше ли работает экономика для вас? Потому что для Трампа и его семьи — точно лучше", — заявил Обама.

Обама обвинил Трампа в использовании минюста против политических оппонентов и размещении военных в городах ради борьбы с несуществующей угрозой, а также предупредил о том, что здравоохранение в США подорожает в два или три раза.