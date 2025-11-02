https://ria.ru/20251102/obama-2052448004.html
Обама заявил, что при Трампе дела в США ухудшаются
Обама заявил, что при Трампе дела в США ухудшаются - РИА Новости, 02.11.2025
Обама заявил, что при Трампе дела в США ухудшаются
Бывший президент США Барак Обама заявил, что при нынешней администрации Дональда Трампа дела в стране ухудшаются, обычные люди беднеют, богатеет окружение... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T00:21:00+03:00
2025-11-02T00:21:00+03:00
2025-11-02T06:21:00+03:00
в мире
сша
нью-джерси
дональд трамп
барак обама
сша
нью-джерси
в мире, сша, нью-джерси, дональд трамп, барак обама
В мире, США, Нью-Джерси, Дональд Трамп, Барак Обама
Обама заявил, что при Трампе дела в США ухудшаются
Обама: пока Трамп публикует мемы, дела в США ухудшаются
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама заявил, что при нынешней администрации Дональда Трампа дела в стране ухудшаются, обычные люди беднеют, богатеет окружение американского лидера, а он публикует мемы, чтобы отвлечь народ от проблем.
"Вся чушь, которую мы видим в новостях ежедневно, высказывания за гранью, теории заговора, странные видео президента США
в короне, который с истребителя сбрасывает какашки на протестующих. Все это нужно, чтобы отвлечь вас от того, что ваша ситуация не улучшилась", — заявил Обама
, выступая в штате Нью-Джерси
в поддержку демократического кандидата в губернаторы.
По мнению экс-президента, в США теперь "каждый день — будто Хэллоуин".
"Но есть только розыгрыши без конфет. Не то что мы не предвидели это. Но я признаю, это хуже, чем я ожидал. Я предупреждал, можете проиграть запись. Он (Трамп
. — ПРим. Ред.) и сам вас тоже предупреждал", — заявил бывший президент.
По его словам, люди голосовали за Трампа, потому что были расстроены из-за проблем в экономике, а стало только хуже.
"Лучше ли работает экономика для вас? Потому что для Трампа и его семьи — точно лучше", — заявил Обама.
Обама обвинил Трампа в использовании минюста против политических оппонентов и размещении военных в городах ради борьбы с несуществующей угрозой, а также предупредил о том, что здравоохранение в США подорожает в два или три раза.
Трамп на фоне массовых уличных акций в американских городах под лозунгом No Kings 19 октября опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом провокационное видео, на нем он в образе короля обливает протестующих грязью с истребителя.