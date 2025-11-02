Рейтинг@Mail.ru
"Виннипег" обыграл "Питтсбург", Малкин и Наместников набрали очки
Хоккей
 
00:47 02.11.2025 (обновлено: 04:03 02.11.2025)
"Виннипег" обыграл "Питтсбург", Малкин и Наместников набрали очки
"Виннипег" обыграл "Питтсбург", Малкин и Наместников набрали очки
"Виннипег Джетс" одержал победу над "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 02.11.2025
хоккей
спорт
евгений малкин
владислав наместников
габриэль виларди
виннипег джетс
питтсбург пингвинз
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт, евгений малкин, владислав наместников, габриэль виларди, виннипег джетс, питтсбург пингвинз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Евгений Малкин, Владислав Наместников, Габриэль Виларди, Виннипег Джетс, Питтсбург Пингвинз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Виннипег" обыграл "Питтсбург", Малкин и Наместников набрали очки

"Виннипег" обыграл "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ

© Фото : Пресс-служба ХК "Виннипег Джетс"Хоккеист "Виннипег Джетс" Владислав Наместников
Хоккеист Виннипег Джетс Владислав Наместников - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Фото : Пресс-служба ХК "Виннипег Джетс"
Хоккеист "Виннипег Джетс" Владислав Наместников. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. "Виннипег Джетс" одержал победу над "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Виннипеге завершилась со счетом 5:2 (2:0, 2:1, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Габриэль Виларди (1-я минута), Брэд Ламберт (3), российский нападающий Владислав Наместников (22) и Кайл Коннор (33 - буллит, 59). У "Питтсбурга" отличились Сидни Кросби (40), которому ассистировал россиянин Евгений Малкин, и Блэйк Лизотт (51).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
01 ноября 2025 • начало в 22:00
Завершен
Виннипег
5 : 2
Питтсбург
00:15 • Габриэль Виларди
(Джош Моррисси, Марк Шайфеле)
02:43 • Брэд Ламберт
(Паркер Форд, Коул Кепке)
21:17 • Владислав Наместников
(Джонатан Тэйвз, Алекс Иафалло)
32:13 • Кайл Коннор
58:39 • Кайл Коннор
(Габриэль Виларди, Марк Шайфеле)
39:48 • Сидней Кросби
(Эрик Карлссон, Евгений Малкин)
50:27 • Блэйк Лизотт
(Ноэль Аччиари, Коннор Девар)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Наместников набрал 7 очков (6 голов + 1 передача) в 12 матчах текущего сезона. Малкин заработал 18-й результативный балл (3+15) в 13-й игре, он входит в топ-6 бомбардиров сезона.
"Виннипег", набрав 18 очков, поднялся на первое место турнирной таблицы Центрального дивизиона. "Питтсбург" с 18 баллами лидирует в Столичном дивизионе.
В следующем матче "Виннипег" 5 ноября сыграет в гостях с "Лос-Анджелес Кингз", днем ранее "Питтсбург" на выезде встретится с "Торонто Мейпл Лифс".
Хоккей
 
Матч-центр
 
