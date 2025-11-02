"Виннипег" обыграл "Питтсбург", Малкин и Наместников набрали очки

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. "Виннипег Джетс" одержал победу над "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Виннипеге завершилась со счетом 5:2 (2:0, 2:1, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Габриэль Виларди (1-я минута), Брэд Ламберт (3), российский нападающий Владислав Наместников (22) и Кайл Коннор (33 - буллит, 59). У "Питтсбурга" отличились Сидни Кросби (40), которому ассистировал россиянин Евгений Малкин, и Блэйк Лизотт (51).
01 ноября 2025 • начало в 22:00
Завершен
00:15 • Габриэль Виларди
02:43 • Брэд Ламберт
(Паркер Форд, Коул Кепке)
21:17 • Владислав Наместников
32:13 • Кайл Коннор
58:39 • Кайл Коннор
39:48 • Сидней Кросби
50:27 • Блэйк Лизотт
Наместников набрал 7 очков (6 голов + 1 передача) в 12 матчах текущего сезона. Малкин заработал 18-й результативный балл (3+15) в 13-й игре, он входит в топ-6 бомбардиров сезона.
"Виннипег", набрав 18 очков, поднялся на первое место турнирной таблицы Центрального дивизиона. "Питтсбург" с 18 баллами лидирует в Столичном дивизионе.
В следующем матче "Виннипег" 5 ноября сыграет в гостях с "Лос-Анджелес Кингз", днем ранее "Питтсбург" на выезде встретится с "Торонто Мейпл Лифс".
