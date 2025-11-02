Рейтинг@Mail.ru
В ФРГ над хранилищами ядерных отходов установят бесполетную зону, пишет NDR - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/ndr-2052526752.html
В ФРГ над хранилищами ядерных отходов установят бесполетную зону, пишет NDR
В ФРГ над хранилищами ядерных отходов установят бесполетную зону, пишет NDR - РИА Новости, 02.11.2025
В ФРГ над хранилищами ядерных отходов установят бесполетную зону, пишет NDR
Правительство ФРГ намерено из-за участившихся случаев обнаружения в воздушном пространстве неизвестных дронов ввести запрет на полеты над временными хранилищами РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T17:14:00+03:00
2025-11-02T17:14:00+03:00
в мире
германия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
https://ria.ru/20251004/germanija-2046425954.html
https://ria.ru/20250915/ssha-2041946763.html
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, сша
В мире, Германия, США
В ФРГ над хранилищами ядерных отходов установят бесполетную зону, пишет NDR

NDR: Германия установит бесполетную зону над хранилищами ядерных отходов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Правительство ФРГ намерено из-за участившихся случаев обнаружения в воздушном пространстве неизвестных дронов ввести запрет на полеты над временными хранилищами радиоактивных отходов в Германии, сообщает телерадиокомпания NDR со ссылкой на представителя федерального министерства окружающей среды, ответственного за ядерную безопасность.
"Существующие технические разработки в области дронов и связанное с этим потенциально изменившееся положение касательно угроз ставят перед властями новые задачи", - обосновал в комментарии для издания необходимость установления бесполетной зоны представитель министерства.
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В Германии задержали оператора-любителя за запуск дрона
4 октября, 22:30
По его словам, федеральные власти согласовали запрет на полеты с властями земель и пришли к единому мнению, что "необходимо обеспечить соответствующую защиту временных хранилищ от атак с воздуха".
По информации NDR, запрет на полеты будет введен над центральными временными хранилищами радиоактивных отходов в Германии, в частности, в Лубмине на северо-востоке ФРГ, а также Горлебене и Ахаусе на западе страны.
Как ожидается, запрет начнет действовать с 19 марта 2026 года. Бесполетная зона составит 1,5 километра в диаметре и 600 метров в высоту, пишет издание.
Сообщается, что в течение последних трех лет неизвестные дроны были замечены над хранилищем отходов Nord компании Energiewerke Nord (EWN) в Лубмине, где размещены 74 контейнера Castor с высокорадиоактивными отходами. По информации NDR, наряду с любительскими дронами там могли быть запущены профессиональные беспилотники, использующиеся для наблюдения за объектами.
До сих пор запрет на полеты действовал в Германии только в отношении АЭС. Он был введен после террористических атак в США 11 сентября 2001 года.
Украинский военнослужащий в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
В США раскрыли, чем обернется введение бесполетной зоны над Украиной
15 сентября, 05:59
 
В миреГерманияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала