В ФРГ над хранилищами ядерных отходов установят бесполетную зону, пишет NDR

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Правительство ФРГ намерено из-за участившихся случаев обнаружения в воздушном пространстве неизвестных дронов ввести запрет на полеты над временными хранилищами радиоактивных отходов в Германии, сообщает телерадиокомпания NDR со ссылкой на представителя федерального министерства окружающей среды, ответственного за ядерную безопасность.
"Существующие технические разработки в области дронов и связанное с этим потенциально изменившееся положение касательно угроз ставят перед властями новые задачи", - обосновал в комментарии для издания необходимость установления бесполетной зоны представитель министерства.
По его словам, федеральные власти согласовали запрет на полеты с властями земель и пришли к единому мнению, что "необходимо обеспечить соответствующую защиту временных хранилищ от атак с воздуха".
По информации NDR, запрет на полеты будет введен над центральными временными хранилищами радиоактивных отходов в Германии, в частности, в Лубмине на северо-востоке ФРГ, а также Горлебене и Ахаусе на западе страны.
Как ожидается, запрет начнет действовать с 19 марта 2026 года. Бесполетная зона составит 1,5 километра в диаметре и 600 метров в высоту, пишет издание.
Сообщается, что в течение последних трех лет неизвестные дроны были замечены над хранилищем отходов Nord компании Energiewerke Nord (EWN) в Лубмине, где размещены 74 контейнера Castor с высокорадиоактивными отходами. По информации NDR, наряду с любительскими дронами там могли быть запущены профессиональные беспилотники, использующиеся для наблюдения за объектами.
До сих пор запрет на полеты действовал в Германии только в отношении АЭС. Он был введен после террористических атак в США 11 сентября 2001 года.
