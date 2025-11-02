https://ria.ru/20251102/napadenie-2052523598.html
Появились подробности после нападения с ножами в поезде в Англии
Появились подробности после нападения с ножами в поезде в Англии - РИА Новости, 02.11.2025
Появились подробности после нападения с ножами в поезде в Англии
Нападение с ножами в поезде на востоке Англии расследуется правоохранителями как единичное, заявил британский министр обороны Джон Хили. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T16:47:00+03:00
2025-11-02T16:47:00+03:00
2025-11-02T16:47:00+03:00
джон хили
англия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577030788_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_3a251c7b79df607f01d30be027c08bcc.jpg
https://ria.ru/20251102/dmitriev--2052480035.html
https://ria.ru/20250905/germanija-2039946264.html
англия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577030788_142:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_218d07f25f98a0b8787c04e986871138.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джон хили, англия, в мире
Джон Хили, Англия, В мире
Появились подробности после нападения с ножами в поезде в Англии
МО Британии: нападение с ножами в поезде в Англии расследуется как единичное