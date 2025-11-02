Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности после нападения с ножами в поезде в Англии
16:47 02.11.2025
Появились подробности после нападения с ножами в поезде в Англии
Появились подробности после нападения с ножами в поезде в Англии
Нападение с ножами в поезде на востоке Англии расследуется правоохранителями как единичное, заявил британский министр обороны Джон Хили. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T16:47:00+03:00
2025-11-02T16:47:00+03:00
англия
джон хили, англия, в мире
Джон Хили, Англия, В мире
Появились подробности после нападения с ножами в поезде в Англии

МО Британии: нападение с ножами в поезде в Англии расследуется как единичное

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Нападение с ножами в поезде на востоке Англии расследуется правоохранителями как единичное, заявил британский министр обороны Джон Хили.
Ранее телеканал Sky News со ссылкой на полицию сообщал, что два человека задержаны по подозрению в нападении с ножами в поезде, направлявшемся в Хантингдон на востоке Англии. Полиция сообщила о десяти пострадавших.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Дмитриев высказался о нападении с ножами в Англии
Вчера, 09:58
"Согласно предварительной оценке (инцидента – ред.), это было единичное нападение", - заявил министр в интервью телеканалу Sky News, подчеркнув, что гражданам не нужно опасаться путешествовать по стране.
На вопрос интервьюера о том, расследуется ли атака как акт терроризма, Хили ответил, что это на текущий момент "только предположение".
Полиция на месте нападения на учительницу в немецком колледже города Эссен. 5 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
В Германии школьник ранил ножом учительницу
5 сентября, 12:00
 
Джон ХилиАнглияВ мире
 
 
