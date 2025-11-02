https://ria.ru/20251102/naemniki-2052465825.html
В Сумской области ликвидировали наемников из Аргентины и Колумбии
Российские войска нанесли удар по пункту дислокации латиноамериканских наемников ВСУ в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 02.11.2025
В Сумской области ликвидировали трех наемников из Аргентины и одного колумбийца