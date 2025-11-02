Рейтинг@Mail.ru
В Сумской области ликвидировали наемников из Аргентины и Колумбии - РИА Новости, 02.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 02.11.2025 (обновлено: 08:35 02.11.2025)
В Сумской области ликвидировали наемников из Аргентины и Колумбии
В Сумской области ликвидировали наемников из Аргентины и Колумбии - РИА Новости, 02.11.2025
В Сумской области ликвидировали наемников из Аргентины и Колумбии
Российские войска нанесли удар по пункту дислокации латиноамериканских наемников ВСУ в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 02.11.2025
В Сумской области ликвидировали наемников из Аргентины и Колумбии

В Сумской области ликвидировали трех наемников из Аргентины и одного колумбийца

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего
Украинские военнослужащие несут тело погибшего - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по пункту дислокации латиноамериканских наемников ВСУ в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Ударом БПЛА "Герань-2" уничтожен пункт дислокации латиноамериканских наемников иностранного легиона Украины. Подтверждена ликвидация троих наемников из Аргентины и одного колумбийца", — сказал собеседник агентства.

На этой неделе телеканал TN сообщил, что трое аргентинских наемников погибли в Сумской области во время первого же боя. Речь шла о Хосе Адриане Гальярдо, 53 лет, Ариэле Ачоре, 25 лет, и Марьино Франко, 47 лет. Вместе с ними ликвидировали и колумбийского наемника.
Российское Минобороны не раз подчеркивало, что киевский режим использует иностранных наемников как "пушечное мясо", а российские бойцы продолжают уничтожать их по всей Украине. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские командиры плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Военнослужащий Вооруженных сил России на СВО - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Российские военные ликвидировали боевиков ВСУ за чаепитием
Специальная военная операция на УкраинеАргентинаСумская областьКолумбияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
