В Мурманске пять вагонов сошли с рельсов - РИА Новости, 02.11.2025
09:01 02.11.2025
В Мурманске пять вагонов сошли с рельсов
В Мурманске пять вагонов сошли с рельсов
Пять вагонов сошли с рельсов на станции Комсомольск-Мурманский в Мурманске, разлива нефтепродуктов не допущено, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 02.11.2025
происшествия
мурманск
северо-западная транспортная прокуратура
происшествия, мурманск, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Мурманск, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Мурманске пять вагонов сошли с рельсов

В Мурманске пять вагонов сошли с рельсов на станции Комсомольск-Мурманский

Железнодорожные пути
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© iStock.com / Grand Warszawski
Железнодорожные пути . Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пять вагонов сошли с рельсов на станции Комсомольск-Мурманский в Мурманске, разлива нефтепродуктов не допущено, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.
"По предварительным данным, 1 ноября на маневровом пути станции Комсомольск-Мурманский с рельсов сошли пять вагонов. Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов и задержек движения поездов не допущено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Мурманская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего, также на место происшествия направлен восстановительный поезд.
"Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта", - добавили в ведомстве.
Происшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
