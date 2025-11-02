https://ria.ru/20251102/moskva-2052513738.html
Сборная Москвы стала лучшей на Национальном чемпионате "Абилимпикс"
москва
сергей собянин
москва
москва, сергей собянин
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сборная Москвы стала лучшей на Национальном чемпионате "Абилимпикс", сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Сборная Москвы стала лучшей на Национальном чемпионате "Абилимпикс". Впервые всероссийские инклюзивные соревнования по профмастерству принял высокотехнологичный выставочный комплекс "Тимирязев центр". Пространство позволило сделать чемпионат не только самым масштабным в истории, но и максимально доступным для конкурсантов с особенностями здоровья", - написал он в мессенджере МАХ
Отмечается, что финал собрал больше тысячи человек из российских регионов и зарубежных стран. Столицу представил 151 участник разных возрастов и профессий, а также пять ветеранов специальной военной операции.
Мэр уточнил, что соревнования проходили по 50 востребованным компетенциям в сферах промышленности: строительства, транспорта, информационных технологий, медицины, образования, индустрии красоты. Результаты выступлений оценивали свыше 280 экспертов и работодателей. Самые талантливые участники получили предложения о работе прямо на соревновательной площадке.
"Команда Москвы стала лучшей практически во всех конкурсных компетенциях и подтвердила звание сильнейшей в стране по сумме завоеванных наград. В копилке нашей сборной 101 медаль. Поздравляю победителей! Желаю каждому дальнейшего профессионального роста", - добавил Собянин.