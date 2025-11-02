Рейтинг@Mail.ru
Сборная Москвы стала лучшей на Национальном чемпионате "Абилимпикс" - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
15:58 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/moskva-2052513738.html
Сборная Москвы стала лучшей на Национальном чемпионате "Абилимпикс"
Сборная Москвы стала лучшей на Национальном чемпионате "Абилимпикс" - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Сборная Москвы стала лучшей на Национальном чемпионате "Абилимпикс"
Сборная Москвы стала лучшей на Национальном чемпионате "Абилимпикс", сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Спорт, 02.11.2025
2025-11-02T15:58:00+03:00
2025-11-02T15:58:00+03:00
москва
сергей собянин
москва
москва, сергей собянин
Москва, Сергей Собянин
Сборная Москвы стала лучшей на Национальном чемпионате "Абилимпикс"

Собянин: сборная Москвы стала лучшей на Национальном чемпионате Абилимпикс

Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сборная Москвы стала лучшей на Национальном чемпионате "Абилимпикс", сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Сборная Москвы стала лучшей на Национальном чемпионате "Абилимпикс". Впервые всероссийские инклюзивные соревнования по профмастерству принял высокотехнологичный выставочный комплекс "Тимирязев центр". Пространство позволило сделать чемпионат не только самым масштабным в истории, но и максимально доступным для конкурсантов с особенностями здоровья", - написал он в мессенджере МАХ.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Участники СВО показали фронтовую закалку на "Абилимпикс", заявил Путин
30 октября, 18:53
Отмечается, что финал собрал больше тысячи человек из российских регионов и зарубежных стран. Столицу представил 151 участник разных возрастов и профессий, а также пять ветеранов специальной военной операции.
Мэр уточнил, что соревнования проходили по 50 востребованным компетенциям в сферах промышленности: строительства, транспорта, информационных технологий, медицины, образования, индустрии красоты. Результаты выступлений оценивали свыше 280 экспертов и работодателей. Самые талантливые участники получили предложения о работе прямо на соревновательной площадке.
"Команда Москвы стала лучшей практически во всех конкурсных компетенциях и подтвердила звание сильнейшей в стране по сумме завоеванных наград. В копилке нашей сборной 101 медаль. Поздравляю победителей! Желаю каждому дальнейшего профессионального роста", - добавил Собянин.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Чернышенко рассказал о возможностях для бойцов СВО на "Абилимпиксе"
31 октября, 18:15
 
МоскваСергей Собянин
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
