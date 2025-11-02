Прохожий на одной из улиц в Москве. Архивное фото

Прохожий на одной из улиц в Москве

Синоптик рассказал, когда в Москве наступит метеозима

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Метеорологическая зима наступит в Москве в середине ноября, произойдет переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Метеорологическая осень в Москве продолжится еще около 12 суток, и в середине ноября стартует метеозима, то есть произойдет переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений", - сказал Тишковец

Синоптик отметил, что пойдёт мокрый снег и снег, начнутся заморозки, на дорогах появится гололедица - у московских автомобилистов в запасе ещё почти две недели, чтобы поменять шины.