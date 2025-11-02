https://ria.ru/20251102/moskva-2052481256.html
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит метеозима
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит метеозима - РИА Новости, 02.11.2025
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит метеозима
Метеорологическая зима наступит в Москве в середине ноября, произойдет переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений,... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T10:12:00+03:00
2025-11-02T10:12:00+03:00
2025-11-02T10:12:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585573027_0:172:2952:1833_1920x0_80_0_0_73c441fb9dfb0e203817514505983d01.jpg
https://ria.ru/20251101/fontany-2052287049.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585573027_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_502b408a8dbb4a79003ff65ff23453a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит метеозима
Синоптик Тишковец: метеорологическая зима наступит в Москве в середине ноября
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Метеорологическая зима наступит в Москве в середине ноября, произойдет переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Метеорологическая осень в Москве
продолжится еще около 12 суток, и в середине ноября стартует метеозима, то есть произойдет переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений", - сказал Тишковец
.
Синоптик отметил, что пойдёт мокрый снег и снег, начнутся заморозки, на дорогах появится гололедица - у московских автомобилистов в запасе ещё почти две недели, чтобы поменять шины.
"Во второй половине текущего месяца атмосфера вступит в следующий, самый холодный в году климатический сезон", - добавил Тишковец.