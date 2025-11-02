Рейтинг@Mail.ru
10:12 02.11.2025
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит метеозима
общество, москва, евгений тишковет
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит метеозима

Синоптик Тишковец: метеорологическая зима наступит в Москве в середине ноября

© РИА Новости / Илья Питалев
Прохожий на одной из улиц в Москве
Прохожий на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Прохожий на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Метеорологическая зима наступит в Москве в середине ноября, произойдет переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Метеорологическая осень в Москве продолжится еще около 12 суток, и в середине ноября стартует метеозима, то есть произойдет переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений", - сказал Тишковец.
Синоптик отметил, что пойдёт мокрый снег и снег, начнутся заморозки, на дорогах появится гололедица - у московских автомобилистов в запасе ещё почти две недели, чтобы поменять шины.
"Во второй половине текущего месяца атмосфера вступит в следующий, самый холодный в году климатический сезон", - добавил Тишковец.
