График работы соцучреждений Москвы изменится со 2 по 4 ноября

Как сообщалось на сайте мэра и правительства, взрослые поликлиники в воскресенье будут работать с 09.00 до 16.00, в понедельник - с 09.00 до 18.00, а во вторник пациентов примут по графику дежурства в праздничные дни с 09.00 до 16.00. Детские поликлиники в понедельник будут принимать пациентов с 09.00 до 15.00, а медицинскую помощь детям на дому окажут во все праздничные дни с 09.00 до 15.00. Все женские консультации в воскресенье будут работать с 09.00 до 16.00, а в понедельник - с 09.00 до 18.00. Во вторник откроются только женские консультации и центры женского здоровья, имеющие 10 и более участков. Они будут работать с 09.00 до 16.00.