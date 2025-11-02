График работы соцучреждений Москвы изменится со 2 по 4 ноября

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. График работы социальных учреждений Москвы изменится с воскресенья по вторник.
День народного единства празднуется в России 4 ноября. Трехдневные выходные в связи с праздником продлятся со 2 по 4 ноября.
Как сообщалось на сайте мэра и правительства, взрослые поликлиники в воскресенье будут работать с 09.00 до 16.00, в понедельник - с 09.00 до 18.00, а во вторник пациентов примут по графику дежурства в праздничные дни с 09.00 до 16.00. Детские поликлиники в понедельник будут принимать пациентов с 09.00 до 15.00, а медицинскую помощь детям на дому окажут во все праздничные дни с 09.00 до 15.00. Все женские консультации в воскресенье будут работать с 09.00 до 16.00, а в понедельник - с 09.00 до 18.00. Во вторник откроются только женские консультации и центры женского здоровья, имеющие 10 и более участков. Они будут работать с 09.00 до 16.00.
Центры занятости населения "Моя работа" и "Моя карьера", центр "Профессии будущего", учебный центр "Профессионал" и семейные центры, а также реабилитационные учреждения с воскресенья по вторник будут закрыты. Центры московского долголетия не будут работать в понедельник и вторник, а в воскресенье откроются только флагманские центры.
В понедельник график работы центров госуслуг не изменится. Рабочий день сотрудников управления ЗАГС в центрах госуслуг будет сокращен на час - до 19.00 в районных центрах и до 21.00 во флагманском офисе СЗАО. Во вторник заявителей принимать не будут. Дворцы бракосочетания столицы также не будут работают во вторник. Дворцы бракосочетания №1 и №4 будут работать в воскресенье и понедельник, причем понедельник - сокращенный предпраздничный день до 17.00.
График работы государственных ветеринарных клиник в праздничные дни не изменится. Прием питомцев будет проводиться согласно обычному расписанию.
