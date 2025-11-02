Экс-премьер Молдавии рассказал о последствиях еврореферендума

КИШИНЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии спровоцировали опасный прецедент из-за еврореферендума, который привел к тому, что решения Еврокомиссии станут обязательными для республики, хотя она и не входит в ЕС, отметил экс-премьер, лидер Либерал-демократической партии Владимир Филат.
"Прошлогодний референдум был всего лишь предвыборным инструментом для второго срока (президента - ред.) Майи Санду. Он был не нужен, и его результат опасен. Теперь в Конституции есть положение, согласно которому европейское законодательство имеет приоритет над национальным законодательством… Многие решения, принятые Европейской комиссией: директивы, стратегии, станут обязательными для Республики Молдова ещё до вступления", - заявил Филат в эфире телеканала N4.
Он отметил, что оппозиция еще тогда выступала против референдума, поскольку он был несвоевременным. Также экс-премьер отмечает, что власти постоянно меняют заявления относительно вступления в ЕС. Вначале они обещали стать членами ЕС до 2028 года, затем подписать соглашение о присоединении в 2028 году, а теперь - завершить переговоры к 2028 году.
"После завершения переговоров следуют другие этапы: парафирование, подписание, ратификация – сложная процедура, требующая времени. Из красиво упакованной предвыборной истории, мы видим, как эта упаковка постепенно разваливается, и начинает проявляться печальная реальность. Более того, они сами теперь признают, что по окончании переговоров придётся организовать новый референдум", - добавил Филат.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
