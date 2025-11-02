Экс-премьер Молдавии рассказал о последствиях еврореферендума

КИШИНЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии спровоцировали опасный прецедент из-за еврореферендума, который привел к тому, что решения Еврокомиссии станут обязательными для республики, хотя она и не входит в ЕС, отметил экс-премьер, лидер Либерал-демократической партии Владимир Филат.

"После завершения переговоров следуют другие этапы: парафирование, подписание, ратификация – сложная процедура, требующая времени. Из красиво упакованной предвыборной истории, мы видим, как эта упаковка постепенно разваливается, и начинает проявляться печальная реальность. Более того, они сами теперь признают, что по окончании переговоров придётся организовать новый референдум", - добавил Филат.