Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Молдавии рассказал о последствиях еврореферендума - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/moldaviya-2052528065.html
Экс-премьер Молдавии рассказал о последствиях еврореферендума
Экс-премьер Молдавии рассказал о последствиях еврореферендума - РИА Новости, 02.11.2025
Экс-премьер Молдавии рассказал о последствиях еврореферендума
Власти Молдавии спровоцировали опасный прецедент из-за еврореферендума, который привел к тому, что решения Еврокомиссии станут обязательными для республики,... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T17:27:00+03:00
2025-11-02T17:27:00+03:00
в мире
молдавия
россия
украина
владимир филат
майя санду
мария захарова
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18808/72/188087257_0:206:2821:1793_1920x0_80_0_0_361a3312d06d9876d4279b036b1cd1e0.jpg
https://ria.ru/20251101/moldaviya-2052272327.html
https://ria.ru/20251031/moldavija-2052153896.html
https://ria.ru/20251031/moldaviya-2052110010.html
молдавия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18808/72/188087257_77:0:2744:2000_1920x0_80_0_0_8026aaacab2a141e256293366fb630d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, украина, владимир филат, майя санду, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Молдавия, Россия, Украина, Владимир Филат, Майя Санду, Мария Захарова, Евросоюз, Еврокомиссия
Экс-премьер Молдавии рассказал о последствиях еврореферендума

Филат: законы ЕС для Молдавии станут важнее конституции

© РИА Новости / Руслан Шалапуда | Перейти в медиабанкВладимир Филат
Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Руслан Шалапуда
Перейти в медиабанк
Владимир Филат. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии спровоцировали опасный прецедент из-за еврореферендума, который привел к тому, что решения Еврокомиссии станут обязательными для республики, хотя она и не входит в ЕС, отметил экс-премьер, лидер Либерал-демократической партии Владимир Филат.
"Прошлогодний референдум был всего лишь предвыборным инструментом для второго срока (президента - ред.) Майи Санду. Он был не нужен, и его результат опасен. Теперь в Конституции есть положение, согласно которому европейское законодательство имеет приоритет над национальным законодательством… Многие решения, принятые Европейской комиссией: директивы, стратегии, станут обязательными для Республики Молдова ещё до вступления", - заявил Филат в эфире телеканала N4.
Александр Мунтяну - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Президент Молдавии приняла присягу нового премьера
1 ноября, 11:26
Он отметил, что оппозиция еще тогда выступала против референдума, поскольку он был несвоевременным. Также экс-премьер отмечает, что власти постоянно меняют заявления относительно вступления в ЕС. Вначале они обещали стать членами ЕС до 2028 года, затем подписать соглашение о присоединении в 2028 году, а теперь - завершить переговоры к 2028 году.
"После завершения переговоров следуют другие этапы: парафирование, подписание, ратификация – сложная процедура, требующая времени. Из красиво упакованной предвыборной истории, мы видим, как эта упаковка постепенно разваливается, и начинает проявляться печальная реальность. Более того, они сами теперь признают, что по окончании переговоров придётся организовать новый референдум", - добавил Филат.
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Гагаузия стала жертвой репрессий властей Молдавии, заявил Шор
31 октября, 17:25
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Мэр Кишинева засомневался в профессионализме молдавских министров
31 октября, 15:29
 
В миреМолдавияРоссияУкраинаВладимир ФилатМайя СандуМария ЗахароваЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала