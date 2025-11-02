https://ria.ru/20251102/mls-2052468496.html
Гол Месси не спас "Интер Майами" от поражения в игре с "Нэшвиллом"
Гол Месси не спас "Интер Майами" от поражения в игре с "Нэшвиллом" - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Гол Месси не спас "Интер Майами" от поражения в игре с "Нэшвиллом"
"Интер Майами" проиграл "Нэшвиллу" во втором матче 1/8 финала североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). РИА Новости Спорт, 02.11.2025
2025-11-02T07:36:00+03:00
2025-11-02T07:36:00+03:00
2025-11-02T07:36:00+03:00
футбол
спорт
лионель месси
интер
нэшвилл
mls
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022401765_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_1dee24fab8c260a43bb750f95150ef73.jpg
/20251025/match-2050531420.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022401765_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_08b774cbf156585fae2159280eaaac77.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, лионель месси, интер, нэшвилл, mls
Футбол, Спорт, Лионель Месси, Интер, Нэшвилл, MLS
Гол Месси не спас "Интер Майами" от поражения в игре с "Нэшвиллом"
"Интер Майами" проиграл "Нэшвиллу" во второй игре 1/8 финала MLS