Рейтинг@Mail.ru
Гол Месси не спас "Интер Майами" от поражения в игре с "Нэшвиллом" - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
07:36 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/mls-2052468496.html
Гол Месси не спас "Интер Майами" от поражения в игре с "Нэшвиллом"
Гол Месси не спас "Интер Майами" от поражения в игре с "Нэшвиллом" - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Гол Месси не спас "Интер Майами" от поражения в игре с "Нэшвиллом"
"Интер Майами" проиграл "Нэшвиллу" во втором матче 1/8 финала североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). РИА Новости Спорт, 02.11.2025
2025-11-02T07:36:00+03:00
2025-11-02T07:36:00+03:00
футбол
спорт
лионель месси
интер
нэшвилл
mls
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022401765_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_1dee24fab8c260a43bb750f95150ef73.jpg
/20251025/match-2050531420.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022401765_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_08b774cbf156585fae2159280eaaac77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, лионель месси, интер, нэшвилл, mls
Футбол, Спорт, Лионель Месси, Интер, Нэшвилл, MLS
Гол Месси не спас "Интер Майами" от поражения в игре с "Нэшвиллом"

"Интер Майами" проиграл "Нэшвиллу" во второй игре 1/8 финала MLS

© Соцсети футболистаЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Соцсети футболиста
Лионель Месси. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. "Интер Майами" проиграл "Нэшвиллу" во втором матче 1/8 финала североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча прошла в Нэшвилле и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Сэм Сарридж (9-я минута, пенальти) и Джош Бауэр (45). У "Интер Майами" мяч забил восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси (90).
MLS
02 ноября 2025 • начало в 02:30
Завершен
Нэшвилл
2 : 1
Интер Майами
09‎’‎ • Сэм Сэрридж (П)
45‎’‎ • Джошуа Бауэр
90‎’‎ • Лео Месси
(Родриго де Пауль)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Счет в серии до двух побед стал равным - 1-1. Третья игра состоится 8 ноября на стадионе "Интер Майами" в Форт-Лодердейле.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Клуб Месси победил в первом матче 1/8 финала MLS
25 октября, 08:04
 
ФутболСпортЛионель МессиИнтерНэшвиллMajor League Soccer 2025
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    6
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала