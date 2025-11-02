Рейтинг@Mail.ru
В московском метро модернизировали указатели, ведущие к лифтам - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/metro-2052500261.html
В московском метро модернизировали указатели, ведущие к лифтам
В московском метро модернизировали указатели, ведущие к лифтам - РИА Новости, 02.11.2025
В московском метро модернизировали указатели, ведущие к лифтам
Навигационные указатели, ведущие к лифтам, модернизировали в столичном метрополитене, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T14:26:00+03:00
2025-11-02T14:26:00+03:00
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757445044_0:121:3070:1848_1920x0_80_0_0_41f3988517e42bba696b6aeb457f5010.jpg
https://realty.ria.ru/20251101/moskva-2052286046.html
https://ria.ru/20251030/moskva-2051976659.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757445044_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_321b92938a1d1ad84431a9d629d10666.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество
Москва, Общество

В московском метро модернизировали указатели, ведущие к лифтам

© РИА Новости / Евгений ОдиноковУказатели у метро "Прокшино"
Указатели у метро Прокшино - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Указатели у метро "Прокшино". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Навигационные указатели, ведущие к лифтам, модернизировали в столичном метрополитене, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"На современных станциях столичного метро лифты установлены на всем пути следования пассажира. На светящихся указателях и стикерах на дверях лифтовых тамбуров появилось описание, куда переместит та или иная кабина. На визуальных элементах размещен номер выхода, к которому ведет лифт, а также пиктограмма платформы той или иной линии. Чтобы информация считывалась быстрее, номера линий отмечены цветным кругом, а выходов — квадратом или прямоугольником", - говорится в сообщении.
Мэр Москвы Сергей Собянин на Московском финансовом форуме - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
В Москве начали строить метро от "Щелковской" до "Гольяново"
Вчера, 12:29
Отмечается, что информацию о лифтах также разместили и на других указателях. Разводящие указатели подскажут направления к лифтам на разных станциях; такие навигационные элементы разместили в общем пространстве между станциями — это помогает распределять потоки пассажиров.
Кроме того, направляющие указатели сообщают о путях к лифтам, если они находятся в стороне от эскалатора или лестницы. В таких случаях разные стрелки подсказывают пассажирам, как добраться до эскалатора и лестницы или лифта.
Подчеркивается, что на станциях с путями в центре и платформами по бокам светящиеся указатели сообщают о нужном лифте к переходу на другую сторону станции. Уточняется, что сотрудники метрополитена постоянно собирают и анализируют отзывы пассажиров, чтобы сделать оповещение о лифтах заметным и понятным. Помимо улучшения информационного наполнения указателей, в метро размещают дополнительные стикеры, с помощью которых пассажир может быстрее найти лифт.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Москве задержали мужчину, спрыгнувшего с крыши поезда метро в реку
30 октября, 23:06
 
МоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала