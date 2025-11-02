В московском метро модернизировали указатели, ведущие к лифтам

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Навигационные указатели, ведущие к лифтам, модернизировали в столичном метрополитене, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"На современных станциях столичного метро лифты установлены на всем пути следования пассажира. На светящихся указателях и стикерах на дверях лифтовых тамбуров появилось описание, куда переместит та или иная кабина. На визуальных элементах размещен номер выхода, к которому ведет лифт, а также пиктограмма платформы той или иной линии. Чтобы информация считывалась быстрее, номера линий отмечены цветным кругом, а выходов — квадратом или прямоугольником", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информацию о лифтах также разместили и на других указателях. Разводящие указатели подскажут направления к лифтам на разных станциях; такие навигационные элементы разместили в общем пространстве между станциями — это помогает распределять потоки пассажиров.

Кроме того, направляющие указатели сообщают о путях к лифтам, если они находятся в стороне от эскалатора или лестницы. В таких случаях разные стрелки подсказывают пассажирам, как добраться до эскалатора и лестницы или лифта.