Дубль Холанда помог "Манчестер Сити" одолеть "Борнмут" в матче АПЛ

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. "Манчестер Сити" обыграл "Борнмут" в матче десятого тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Манчестере завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, у которых забили Эрлинг Холанд (17-я и 33-я минуты) и Нико О'Райли (60). В составе проигравших отличился Тайлер Адамс (25).
02 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
17’ • Эрлинг Холанд
33’ • Эрлинг Холанд
60’ • Nico O'Reilly
25’ • Тайлер Адамс
Холанд с 13 голами возглавляет таблицу бомбардиров чемпионата, опережая ближайших конкурентов на семь мячей. Норвежец стал третьим игроком, отметившимся дублем в четырех домашних матчах Английской премьер-лиги (АПЛ) подряд. До него этого результата добивались футболисты "Ливерпуля" Робби Фаулер (4 матча) и Луис Суарес (5).
Команда Хосепа Гвардиолы с 19 очками занимает второе место в таблице, "Борнмут" (18 очков) располагается на четвертой строчке.
В следующем туре "Манчестер Сити" 9 ноября примет "Ливерпуль", "Борнмут" в тот же день сыграет в гостях с "Астон Виллой".
Футболисты "Вест Хэма" обыграли "Ньюкасл" в матче АПЛ
2 ноября, 19:17