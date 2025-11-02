Рейтинг@Mail.ru
Дубль Холанда помог "Манчестер Сити" одолеть "Борнмут" в матче АПЛ
21:52 02.11.2025 (обновлено: 22:53 02.11.2025)
Дубль Холанда помог "Манчестер Сити" одолеть "Борнмут" в матче АПЛ
"Манчестер Сити" обыграл "Борнмут" в матче десятого тура чемпионата Англии по футболу.
Дубль Холанда помог "Манчестер Сити" одолеть "Борнмут" в матче АПЛ

Дубль Холанда помог футболистам "Манчестер Сити" обыграть "Борнмут" в матче АПЛ

© Getty Images / Marc AtkinsЭрлинг Холанд
Эрлинг Холанд - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Getty Images / Marc Atkins
Читать в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. "Манчестер Сити" обыграл "Борнмут" в матче десятого тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Манчестере завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, у которых забили Эрлинг Холанд (17-я и 33-я минуты) и Нико О'Райли (60). В составе проигравших отличился Тайлер Адамс (25).
Английская премьер-лига (АПЛ)
02 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Манчестер Сити
3 : 1
Борнмут
17‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Райан Шерки)
33‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Райан Шерки)
60‎’‎ • Nico O'Reilly
(Фил Фоден)
25‎’‎ • Тайлер Адамс
Календарь Турнирная таблица История встреч
Холанд с 13 голами возглавляет таблицу бомбардиров чемпионата, опережая ближайших конкурентов на семь мячей. Норвежец стал третьим игроком, отметившимся дублем в четырех домашних матчах Английской премьер-лиги (АПЛ) подряд. До него этого результата добивались футболисты "Ливерпуля" Робби Фаулер (4 матча) и Луис Суарес (5).
Команда Хосепа Гвардиолы с 19 очками занимает второе место в таблице, "Борнмут" (18 очков) располагается на четвертой строчке.
В следующем туре "Манчестер Сити" 9 ноября примет "Ливерпуль", "Борнмут" в тот же день сыграет в гостях с "Астон Виллой".
