Ликсутов: Москва подписала семь новых офсетных контрактов

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Столица за девять месяцев 2025 года оформила семь новых офсетных договоров на поставку различных товаров, всего частные инвесторы вложат в модернизацию производств свыше 4 миллиардов рублей, заявил заместитель столичного градоначальника по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"В соответствии с распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина столица заключает офсетные контракты по всем направлениям городского хозяйства и уделяет особое внимание приоритетным отраслям, которые обеспечивают импортонезависимость, лекарственную безопасность и способствуют достижению технологического лидерства", – приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.

Заместитель столичного градоначальника отметил: компании обязуются поставить медицинские товары, оборудование для московского транспорта, изделия для жилищно-коммунальной и дорожных сфер. Общий объем закупок по договорам – порядка 79 миллиардов рублей.

В частности, по заключенным контрактам городу поставят флокулянты для обработки осадка сточных вод.

"Москва поддерживает локализацию производств, которые обеспечивают потребности города не только в социально значимой, но и в высокотехнологичной продукции. Например, инвестиции по контрактам на поставку оборудования для городского транспорта составят около 1,4 миллиарда рублей", – подчеркнул во время пресс-конференции министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Министр столичного правительства также сказал, что производства появятся на площадках особо экономической зоны "Технополис Москва". По подписанным договорам компании должны будут вложить средства в прогресс российской микроэлектроники.

Так, столичные власти за период с 2017 года подписали 35 офсетных договоров. По ним городу поставляют тяговые аккумуляторы для электротранспорта, элементы благоустройства, продукты для молочно-раздаточных пунктов и другие. Сумма, на которую будут оформлены поставки, превысит 700 миллиардов рублей. В обновление производств вложат свыше 126 миллиардов рублей, а на предприятиях появится более 9 тысяч новых рабочих мест. По девяти договорам поставки продуктов уже стартовали.