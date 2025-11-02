Рейтинг@Mail.ru
ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ к реке Оскол южнее Купянска-Узлового - РИА Новости, 02.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 02.11.2025 (обновлено: 13:35 02.11.2025)
ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ к реке Оскол южнее Купянска-Узлового
ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ к реке Оскол южнее Купянска-Узлового
ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ к реке Оскол южнее Купянска-Узлового
Бойцы группировки "Запад" пресекли попытку ВСУ прорваться из окружения к реке Оскол южнее Купянска-Узлового, сообщило Минобороны.
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины

ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ к реке Оскол южнее Купянска-Узлового

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Бойцы группировки "Запад" пресекли попытку ВСУ прорваться из окружения к реке Оскол южнее Купянска-Узлового, сообщило Минобороны.
"Пресечена попытка прорыва украинских формирований к реке Оскол южнее населенного пункта Купянск-Узловой Харьковской области с целью выхода из кольца окружения. Уничтожено 14 боевиков 43-й механизированной бригады ВСУ, три пикапа и два квадроцикла", — говорится в сводке.
31.10.2025
Обыкновенный нацизм: Зеленский и Запад обрекли группировку ВСУ на смерть
31 октября, 08:00
31 октября, 08:00
Кроме того, бойцы группировки "Запад" отбили три атаки подразделений 151-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Благодатовки, Великой Шапковки и Нечволодовки, которые также пытались деблокировать окруженных в Купянске. Там ВСУ потеряли примерно 20 человек.
В районе Купянска штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника.
В целом за последние сутки группировка "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение шести украинским бригадам в районах Куриловки, Боровой, Купянска-Узлового и Лесной Стенки.
Потери украинской армии только в районе Купянска составили:
  • около 50 военнослужащих;
  • САУ "Гвоздика";
  • бронеавтомобиль "Джура";
  • два грузовых автомобиля;
  • пять пикапов;
  • два квадроцикла.
Всего за сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности "Запада":
  • примерно 215 солдат;
  • американский бронетранспортер М113;
  • четыре боевые бронемашины;
  • 18 автомобилей;
  • четыре орудия полевой артиллерии;
  • семь станций радиоэлектронной борьбы и станцию радиоэлектронной разведки.
Уничтожены также склады боеприпасов.
29.10.2025
Российские военные призвали солдат ВСУ не делать из Купянска второй Бахмут
29 октября, 14:31
29 октября, 14:31
Двадцать шестого октября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск, где находятся около пяти тысяч украинских военнослужащих. Их попытки вырваться из окружения пресекаются, российская сторона призывает ВСУ сдаваться.

Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, которая разделяет город на две части. Сама река служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Освобождение города даст возможность форсировать Оскол и продвинуться в Харьковской области дальше на запад.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
