ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ к реке Оскол южнее Купянска-Узлового

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Бойцы группировки "Запад" пресекли попытку ВСУ прорваться из окружения к реке Оскол южнее Купянска-Узлового, сообщило Минобороны.
"Пресечена попытка прорыва украинских формирований к реке Оскол южнее населенного пункта Купянск-Узловой Харьковской области с целью выхода из кольца окружения. Уничтожено 14 боевиков 43-й механизированной бригады ВСУ, три пикапа и два квадроцикла", — говорится в сводке.
Кроме того, бойцы группировки "Запад" отбили три атаки подразделений 151-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Благодатовки, Великой Шапковки и Нечволодовки, которые также пытались деблокировать окруженных в Купянске. Там ВСУ потеряли примерно 20 человек.
В районе Купянска штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника.
В целом за последние сутки группировка "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение шести украинским бригадам в районах Куриловки, Боровой, Купянска-Узлового и Лесной Стенки.
Потери украинской армии только в районе Купянска составили:
- около 50 военнослужащих;
- САУ "Гвоздика";
- бронеавтомобиль "Джура";
- два грузовых автомобиля;
- пять пикапов;
- два квадроцикла.
Всего за сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности "Запада":
- примерно 215 солдат;
- американский бронетранспортер М113;
- четыре боевые бронемашины;
- 18 автомобилей;
- четыре орудия полевой артиллерии;
- семь станций радиоэлектронной борьбы и станцию радиоэлектронной разведки.
Уничтожены также склады боеприпасов.
Двадцать шестого октября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск, где находятся около пяти тысяч украинских военнослужащих. Их попытки вырваться из окружения пресекаются, российская сторона призывает ВСУ сдаваться.
Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, которая разделяет город на две части. Сама река служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Освобождение города даст возможность форсировать Оскол и продвинуться в Харьковской области дальше на запад.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18