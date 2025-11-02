Рейтинг@Mail.ru
"Краснодар" с двумя удалениями одержал победу над "Спартаком" - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Футбол
 
21:30 02.11.2025 (обновлено: 21:33 02.11.2025)
"Краснодар" с двумя удалениями одержал победу над "Спартаком"
"Краснодар" с двумя удалениями одержал победу над "Спартаком"
Футбольный клуб "Краснодар" обыграл московский "Спартак" в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 02.11.2025
"Краснодар" с двумя удалениями одержал победу над "Спартаком"

"Краснодар" с двумя удалениями одержал победу над "Спартаком" в матче РПЛ

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Футбольный клуб "Краснодар" обыграл московский "Спартак" в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 2:1. У хозяев мячи забили Александр Черников (18-я минута) и Джон Кордоба (59), для которого гол стал 65-м в составе "быков". На 88-й минуте "Краснодар" остался в меньшинстве после удаления Кордобы. На пятой добавленной ко второму тайму минуте красную карточку получил его одноклубник Дуглас Аугусто. У "красно-белых" отличился Ливай Гарсия (90).
Российская премьер-лига (РПЛ)
02 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Краснодар
2 : 1
Спартак Москва
18‎’‎ • Александр Черников
(Джон Кордоба)
59‎’‎ • Джон Кордоба
90‎’‎ • Ливай Гарсия
(Эсекьель Барко)
На 20-й минуте главный тренер "Спартака" Деян Станкович получил желтую карточку за споры с арбитром.
"Краснодар", набрав 32 очка, вернулся на первое место турнирной таблицы чемпионата. "Спартак" (22) располагается на шестой строчке.
В следующем туре "Краснодар" 9 ноября сыграет в гостях с калининградской "Балтикой", "Спартак" в этот же день на выезде встретится с грозненским "Ахматом".
Разбитое окно автобуса с игроками Спартака - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В Краснодаре неизвестные разбили стекло автобуса "Спартака"
2 ноября, 18:25
 
ФутболСпортКраснодарСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
