"Краснодар" с двумя удалениями одержал победу над "Спартаком"

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Футбольный клуб "Краснодар" обыграл московский "Спартак" в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 2:1. У хозяев мячи забили Александр Черников (18-я минута) и Джон Кордоба (59), для которого гол стал 65-м в составе "быков". На 88-й минуте "Краснодар" остался в меньшинстве после удаления Кордобы. На пятой добавленной ко второму тайму минуте красную карточку получил его одноклубник Дуглас Аугусто. У "красно-белых" отличился Ливай Гарсия (90).

На 20-й минуте главный тренер "Спартака" Деян Станкович получил желтую карточку за споры с арбитром.

"Краснодар", набрав 32 очка, вернулся на первое место турнирной таблицы чемпионата. "Спартак" (22) располагается на шестой строчке.