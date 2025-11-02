https://ria.ru/20251102/krasnodar-2052542766.html
"Краснодар" обыгрывает "Спартак" после первого тайма матча РПЛ
"Краснодар" обыгрывает "Спартак" после первого тайма матча РПЛ - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
"Краснодар" обыгрывает "Спартак" после первого тайма матча РПЛ
Футбольный клуб "Краснодар" обыгрывает московский "Спартак" после первого тайма матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 02.11.2025
"Краснодар" обыгрывает "Спартак" после первого тайма матча 14-го тура РПЛ