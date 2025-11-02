Рейтинг@Mail.ru
История "Марии Целесты" — самого загадочного корабля-призрака в истории
09:11 02.11.2025
История "Марии Целесты" — самого загадочного корабля-призрака в истории
История "Марии Целесты" — самого загадочного корабля-призрака в истории
История "Марии Целесты" — самого загадочного корабля-призрака в истории

© AP PhotoСудно "Мария Целеста", 1872 год
© AP Photo
Судно "Мария Целеста", 1872 год
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Британская бригантина "Деи Грация" шла через неспокойную Атлантику примерно в 400 милях восточнее Азорских островов 5 декабря 1872-го. Внезапно вахтенные заметили другой корабль — он дрейфовал бесцельно, паруса развевались, но никого на палубе не было видно. Когда капитан подошел ближе, его охватил ужас: это была "Мария Целеста", которая покинула Нью-Йорк всего на восемь дней раньше его собственного судна. Все десять человек на борту исчезли без следа. Что могло заставить опытного моряка бросить исправное судно посреди океана?

Проклятый корабль

Судно "Мария Целеста" построили в Новой Шотландии в 1861-м под названием "Амазонка". С самого начала корабль будто преследовал злой рок.
Во время первого плавания капитан умер от пневмонии. Корабль неоднократно получал повреждения, а в октябре 1867-го сел на мель в бухте Коу-Бей на острове Кейп-Бретон. Повреждения были настолько серьезными, что владельцы продали судно как развалину в 1868-м.
© Public domain"Мария Целеста", 1861 год
© Public domain
"Мария Целеста", 1861 год
"Амазонку" выкупили американцы, отремонтировали и переименовали в "Марию Целесту". Следующие четыре года корабль плавал без происшествий. В 1872-м судно прошло капитальную реконструкцию стоимостью десять тысяч долларов — получило вторую палубу, дополнительные складские помещения, длину увеличили до 31 метра.

Капитан с безупречной репутацией

В октябре 1872-го командование "Марией Целестой" принял 37-летний Бенджамин Спунер Бриггс — опытный моряк из Массачусетса. Он вырос в семье потомственных мореходов, его отец был капитаном.
© Public domainКапитан судна "Мария Целеста" Бенджамин Бриггс
© Public domain
Капитан судна "Мария Целеста" Бенджамин Бриггс
Капитан Бриггс был известен как убежденный трезвенник, набожный христианин и храбрый офицер. Он был уважаемым человеком в морских кругах и тщательно отбирал команду.
Первым помощником Бриггс взял Альберта Ричардсона — женатого на племяннице одного из совладельцев корабля и уже плававшего под его началом. Матросы тоже имели отличную репутацию.
В письме к матери незадолго до отплытия Бриггс писал, что крайне доволен кораблем и командой. Его жена Сара сообщила своей матери, что экипаж кажется спокойным и способным.

Последнее плавание

В конце октября на "Марию Целесту" начали загружать груз — 1701 бочку денатурата, промышленного спирта, непригодного для питья. Седьмого ноября 1872-го корабль покинул Нью-Йорк, направляясь в Геную (Италия).
© Public domainГавань в Нью-Йорке в XIX веке, репродукция картины Джорджа Маккорда
© Public domain
Гавань в Нью-Йорке в XIX веке, репродукция картины Джорджа Маккорда
На борту находились капитан Бриггс, его жена Сара, двухлетняя дочь София и семеро членов экипажа — всего десять человек.
По данным судового журнала, "Мария Целеста" две недели боролась с плохой погодой и штормовым морем в Атлантике. Двадцать пятого ноября в 5 утра была сделана последняя запись в бортовом журнале: корабль находился в шести милях к северо-востоку от острова Санта-Мария — в пределах видимости суши.
После этого — тишина.

Корабль-призрак

Спустя десять дней после последней записи в журнале, 5 декабря, команда британской бригантины "Деи Грация" под командованием капитана Дэвида Морхауса заметила дрейфующее судно. Капитан был особенно обеспокоен, когда понял, что заброшенный корабль принадлежит его другу — капитану Бриггсу.
Морхаус направил на борт абордажную партию. То, что они обнаружили, повергло моряков в шок.
Корабль был в исправном состоянии и мог плыть. Запасы еды и воды были рассчитаны на полгода. Груз из 1701 бочки промышленного спирта остался практически нетронутым — отсутствовало лишь девять бочек.
Личные вещи команды были на своих местах. Матросы даже оставили свои курительные трубки — а это, по объяснению капитана Морхауса, явный признак того, что люди покинули судно в панике.
Но что же было не так? На палубе обнаружили измерительный шнур для определения уровня воды в трюме — видимо, его использовали незадолго до того, как судно покинули. Один из насосов был разобран. В трюме плескалось около метра воды, хотя это не было критичным.
Самое важное: отсутствовала единственная спасательная шлюпка. Пропали навигационные инструменты капитана — секстант, хронометр и навигационная книга, а также судовой формуляр.
Не было никаких признаков борьбы, насилия или крови. Компас был поврежден, но не критично.

Расследование, породившее легенды

"Деи Грация" отбуксировала "Марию Целесту" за 800 миль в Гибралтар, где британский суд провел слушания. Главный генеральный прокурор Фредерик Солли-Флуд был уверен в преступлении. Он выдвинул теорию, что команда напилась промышленного спирта, устроила кровавый бунт и скрылась в море. Более того, он подозревал страховое мошенничество с участием совладельца судна.
Но доказательств не нашлось. В итоге британские власти в Гибралтаре вынесли решение против версии с преступлением — но и альтернативного объяснения не предложили.
© Public domainАртур Конан Дойл, 1893 год
© Public domain
Артур Конан Дойл, 1893 год
Неопределенность породила лавину спекуляций. Легенду подпитал сам Артур Конан Дойл, который в 1884 году опубликовал повесть "Сообщение Хебекука Джефсона" — вымышленную историю о единственном выжившем с корабля (но при этом ошибочно назвал судно "Мари Целест").

Что же на самом деле случилось?

За полтора века было выдвинуто множество теорий — от нападения гигантского кальмара до похищения инопланетянами. Современные исследователи сходятся на нескольких наиболее правдоподобных версиях.
Версия с испарениями спирта
Это одна из самых популярных теорий. Девять пустых бочек на борту были изготовлены из красного дуба — более пористой древесины, чем белый дуб остальных бочек, и потому склонной к протечкам.
Записи показывают, что утекло около 300 галлонов спирта — более чем достаточно, чтобы создать опасность взрыва. Испарения могли скапливаться в трюме, и капитан мог испугаться взрыва.
В 2006-м ученый Андреа Селла из Университетского колледжа Лондона построил модель трюма "Марии Целесты" и провел эксперимент для документального фильма. Он показал, что возможен особый тип взрыва — волна пламени, которая не оставляет следов горения или копоти. Такой взрыв мог напугать капитана и заставить его отдать приказ покинуть корабль.
Однако команда "Деи Грация" не сообщила о запахе испарений, а главный люк был найден закрытым.
Версия с неисправным оборудованием
Документалист Энн Макгрегор и океанограф Фил Ричардсон из Океанографического института Вудс-Хол провели расследование для фильма "Правдивая история "Марии Целесты".
Они обнаружили, что хронометр капитана, скорее всего, работал неточно. По расчетам Бриггса, он должен был увидеть землю на три дня раньше, чем увидел на самом деле. На деле корабль находился в 120 милях западнее, чем думал капитан.
Добавим к этому бурное море, забитый угольной пылью насос (корабль ранее перевозил уголь), невозможность точно определить уровень воды в плотно набитом трюме. Капитан мог ошибочно решить, что корабль тонет, особенно когда наконец увидел землю.
Роковое решение
Вероятнее всего, была комбинация факторов. Двадцать пятого ноября, когда была сделана последняя запись в журнале, "Мария Целеста" находилась в пределах видимости острова Санта-Мария. Капитан, возможно, испугался взрыва от паров спирта или поверил, что судно тонет из-за неисправного насоса и неточного измерения воды в трюме.
Видя землю так близко, Бриггс мог отдать приказ временно эвакуироваться на шлюпку, прихватив навигационные инструменты и документы, пока "опасность не минует". Возможно, они даже привязали шлюпку к кораблю тросом, планируя вернуться.
© Public domainПокинутое экипажем судно "Мария Целеста"
© Public domain
Покинутое экипажем судно "Мария Целеста"
Но в бурном море трос оборвался. Десять человек остались в маленькой лодке посреди Атлантики в декабре, беспомощно наблюдая, как их корабль — с едой, водой и всем необходимым для жизни — уплывает прочь.

Конец истории

Никого из десяти человек на борту "Марии Целесты" больше никогда не видели и не слышали о них.
Сам корабль продолжил плавать под новыми владельцами еще 13 лет. В 1885 году капитан Гилман Паркер намеренно разбил "Марию Целесту" о рифы у побережья Гаити в попытке страхового мошенничества.
Так закончилась одна из самых загадочных историй морского флота. "Мария Целеста" стала нарицательным именем для необъяснимого исчезновения — и остается им по сей день.
 
 
 
