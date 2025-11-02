Рейтинг@Mail.ru
"Ленфильм" прокомментировал сообщения о "полуголой" вечеринке в павильоне - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:40 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/kinostudija-2052512163.html
"Ленфильм" прокомментировал сообщения о "полуголой" вечеринке в павильоне
"Ленфильм" прокомментировал сообщения о "полуголой" вечеринке в павильоне - РИА Новости, 02.11.2025
"Ленфильм" прокомментировал сообщения о "полуголой" вечеринке в павильоне
Киностудия "Ленфильм" предоставила павильон в аренду для проведения мероприятия, на входе проводилась проверка по документам, охрана не допускала лиц в... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T15:40:00+03:00
2025-11-02T15:40:00+03:00
культура
ленфильм
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49950/03/499500324_0:161:2986:1841_1920x0_80_0_0_e2f767b2dca84d1c6b8bf49924ec56f8.jpg
https://ria.ru/20250429/lenfilm-2014030661.html
https://ria.ru/20251101/tramp-2052240412.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49950/03/499500324_160:0:2827:2000_1920x0_80_0_0_87563436ef1eddc5ee38a6f765a5df17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленфильм, россия
Культура, Ленфильм, Россия
"Ленфильм" прокомментировал сообщения о "полуголой" вечеринке в павильоне

"Ленфильм" предоставил павильон в аренду для проведения вечеринки Kontrkult

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКиностудия "Ленфильм"
Киностудия Ленфильм - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Киностудия "Ленфильм". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Киностудия "Ленфильм" предоставила павильон в аренду для проведения мероприятия, на входе проводилась проверка по документам, охрана не допускала лиц в состоянии опьянения и посетителей в неподобающем виде, по данным организаторов, мероприятие прошло без существенных инцидентов и нарушений, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии.
Ранее Телеканал 78 сообщил, что в здании "Ленфильма" в честь дня рождения одного из проектов якобы прошла полуголая вечеринка с модным показом. Сообщалось, что здесь собрались любители техно-музыки, некоторые парни танцевали в коротких топах, а кто-то и без верхней одежды.
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
СК проверит сообщения о нарушениях в отношении "Ленфильма"
29 апреля, 12:41
"Киностудия "Ленфильм" предоставила павильон в аренду для проведения мероприятия организаторам проекта Kontrkult. У проекта уже имелся опыт проведения крупных культурных событий на знаковых городских площадках. Мероприятия с участием молодежной аудитории по формату и атмосфере отличаются от событий делового характера, однако при этом действуют одинаковые правила безопасности и контроля. Требования к порядку со стороны организаторов на площадке были соблюдены: на входе осуществлялась обязательная проверка по документам, сотрудники охраны не допускали лиц в состоянии опьянения и посетителей в неподобающем виде", - сообщили в пресс-службе "Ленфильма".
Там отметили, что на территории проведения мероприятия дежурили медицинские и противопожарные службы.
"По данным организаторов, мероприятие прошло без существенных инцидентов и нарушений", - сообщает пресс-служба.
"Вместе с тем, надеемся, что участники мероприятия смогли познакомиться с культурными проектами, организатором которых является киностудия "Ленфильм". Например, с выставкой "Русский Гамлет", посвященной 100 летнему юбилею Иннокентия Смоктуновского, вызвавшей не меньший интерес в медиапространстве", - добавили на киностудии.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
В резиденции Трампа прошла роскошная вечеринка в честь Хэллоуина
Вчера, 06:28
 
КультураЛенфильмРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала