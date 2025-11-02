Собаки умеют любить, заявил кинолог

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Ученые изучают "душевную организацию" собак довольно давно, сегодня известно, что питомцы обладают эмоциями, но, в отличие от людей, их спектр ограничен, кроме того, люди плохо понимают язык тела животных, из-за чего не всегда верно интерпретируют их настроение, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

"Людям свойственно очеловечивать своих питомцев, что часто мешает грамотно оценивать их эмоции. Например, собакам не свойственны чувства вины, гордости, стыда, пренебрежения. Но от этого они не становятся хуже нас. Возможно, даже напротив. Собаки видят мир немного проще, как дети - многие люди лишены подобной возможности", - сказал Голубев

Он отметил, что собаки умеют любить и действительно рады возвращению хозяина после долгого рабочего дня. По его словам, наукой доказано, что при виде любимого человека у питомца вырабатываются эндорфины и окситоцин. Поэтому крепкая эмоциональная связь между хозяином и собакой - это не миф, а абсолютная реальность, подчеркнул кинолог.

Также собакам свойственны такие базовые эмоции, как страх и беспокойство, без которых невозможно выживание любого живого существа. У человека они способны запускать в организме цепочку "бей, беги, замри". Такие реакции выработались в ходе эволюции и позволяли предкам собак выживать в диких условиях. Даже несмотря на то, что сейчас питомцы окружены заботой и относительной безопасностью, базовые эмоции у них остались теми же, рассказал Голубев.

"Обратная сторона медали любви - грусть. Расставаясь с нами даже на несколько часов, собаки способны испытывать печаль. Эмоция усугубляется, если у питомца есть сепарационная тревога - неспособность оставаться одной дома, постоянное следование по пятам за человеком. Такое состояние нужно корректировать. Грусть - это допустимая эмоция, но страдание от одиночества или временной разлуки - это не норма", - добавил он.

Другой базовой эмоцией, которая помогает собаке, особенно в раннем возрасте, развиваться и исследовать мир, Голубев назвал интерес и любопытство. Он обратил внимание, что хозяину очень важно грамотно использовать это в дрессировке и социализации. Так, питомцу намного проще обучиться командам, трюкам, заводить знакомства на улице, если его интерес поощряется и стимулируется. Сделать это очень просто: достаточно хвалить питомца за проявление любопытства и награждать лакомством, объяснил кинолог.

Также собаки способны чувствовать отвращение и отторжение, но только в отношении еды и неприятных запахов. К людям испытывать презрение они не умеют - это более сложная эмоция, отметил Голубев. Таким сложным эмоциям, как зависть и обида, в жизни питомца тоже нет места, потому что собаки просто не способны выстраивать столь сложные и хитрые логические цепочки, как люди, подчеркнул эксперт. Если питомцу что-то не нравится, он может отфыркиваться, отворачивать голову. Важно вовремя избавиться от источника неприятных эмоций и не перепутать возможные физические симптомы, такие как тошнота и рвота, с реальным отравлением, предупредил он.

"Как видно, спектр эмоций у собак довольно простой, но его вполне достаточно для их выживания и социального взаимодействия. В этом списке даже нет злости и раздражения, поскольку в большинстве случаев у агрессии собаки есть причина: обычно она вызвана страхом, болью, нарушением ее личных границ и негативным опытом в прошлом", - уточнил президент РКФ.