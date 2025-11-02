В Киеве объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в воскресенье в Киеве, Киевской и еще семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога в Черниговской и Днепропетровской областях звучит более четырех часов. В 20.46 мск тревогу объявили в Киеве, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Кировоградской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.