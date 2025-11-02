Рейтинг@Mail.ru
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:01 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/kiev-2052544902.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.11.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в воскресенье в Киеве, Киевской и еще семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T21:01:00+03:00
2025-11-02T21:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014433242_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba26fa3241fe70c5ab4265b1a7a8567a.jpg
https://ria.ru/20251102/ukraina-2052456070.html
киев
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014433242_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c8f42e1a5a3ade851d267a4f0510aae8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве, Киевской и еще семи областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в воскресенье в Киеве, Киевской и еще семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога в Черниговской и Днепропетровской областях звучит более четырех часов. В 20.46 мск тревогу объявили в Киеве, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Кировоградской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
"Хотят уничтожения": немецкий журналист пришел в ужас от ситуации в Киеве
Вчера, 02:44
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала