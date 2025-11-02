Кейн летом может перейти из "Баварии" в "Барселону", пишет СМИ

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Нападающий сборной Англии по футболу Гарри Кейн летом 2026 года может перейти из немецкой "Баварии" в испанскую "Барселону", сообщает sport.es.

Кейн в 2023 году подписал четырехлетний контракт с "Баварией", перейдя из английского "Тоттенхэма", и стал самым высокооплачиваемым игроком Бундеслиги.