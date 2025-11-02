Кейн летом может перейти из "Баварии" в "Барселону", пишет СМИ

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Нападающий сборной Англии по футболу Гарри Кейн летом 2026 года может перейти из немецкой "Баварии" в испанскую "Барселону", сообщает sport.es.
Кейн в 2023 году подписал четырехлетний контракт с "Баварией", перейдя из английского "Тоттенхэма", и стал самым высокооплачиваемым игроком Бундеслиги.
По данным источника, каталонский клуб уже изучает потенциальную возможность трансфера Кейна, в контракте которого летом откроется пункт об отступных в размере 65 миллионов евро, но все будет зависеть от финансового положения "Барселоны" на тот период. При этом отмечается, что сам англичанин с оптимизмом смотрит на возможный переезд в Испанию, а "сине-гранатовые" рассматривают Кейна в качестве замены 37-летнему польскому форварду Роберту Левандовскому. Интерес к англичанину проявляют и другие клубы, в том числе из Саудовской Аравии.
Кейну 32 года, он является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. В чемпионском сезоне-2024/25 он сыграл 31 матч за "Баварию" в Бундеслиге и забил 26 мячей, став лучшим бомбардиром турнира и завоевав первый трофей в карьере.