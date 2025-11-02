Рейтинг@Mail.ru
23:59 02.11.2025 (обновлено: 00:58 03.11.2025)
Кенийцы заняли все призовые места на нью-йоркском марафоне
Кенийцы заняли все призовые места на нью-йоркском марафоне

Кенийцы взяли пьедестал на нью-йоркском марафоне, среди женщин установлен рекорд

Хеллен Обири
Хеллен Обири
© РИА Новости / Антон Денисов
Хеллен Обири. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 2 ноя – РИА Новости. Кенийцы заняли все призовые места на нью-йоркском марафоне, среди женщин был поставлен новый рекорд трассы – Хеллен Обири преодолела дистанцию за два часа 19 минут и 51 секунду, сообщается на сайте соревнования.
И в женской, и в мужской категории в тройку победителей вошли исключительно кенийцы.
  • У мужчин лидировал Бенсон Кипруто (за 02.08.09), следом – Александр Мутисо (почти то же время плюс 00.03). Тройку замыкает Альберт Корир (02.08.57).
  • У женщин же установлен новый рекорд трассы – 02.19.51 у Хеллен Обири. Следом – Шэрон Локеди с 02.20.07 и Шейла Чепкируи с 02.20.24. Все – кенийки.
Предыдущий женский рекорд – 2.22.31 установила Маргарет Окайо.
